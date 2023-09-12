Первый международный кинорынок Eurasian Film Market начал свою работу в Алматы

В алматинском кинотеатре «Арман» начал свою работу Первый международный кинорынок Eurasian Film Market. За четыре дня его посетят более 250 участников из 20 стран, сообщают организаторы.
фото: Елена Ларионова, директор Eurasian Film Market и Екатерина Бордачева, МКиФ "Российский кинобизнес", партнер Eurasian Film Market/организаторы фестиваля
По словам директора кинорынка Елены Ларионовой, основной задачей Eurasian Film Market является создание современной платформы для продвижения проектов и компаний в странах СНГ. Среди участников мероприятия – производители и покупатели контента, стриминговые платформы, иностранные организации, осуществляющие продвижение национального киноконтента, представители зарубежных фондов и отдельных программ по поддержке кинопроизводства и дистрибуции, компании, оказывающие услуги в сфере кино, кинокомиссии, отборщики международных кинофестивалей.
«Eurasian Film Market соединяет интересы сотен кинопрофессионалов из десятков стран мира. Кинорынок помогает реализовывать основные задачи игроков отрасли: представление своего кинопроекта для региональных и зарубежных покупателей, поиск и отбор фильмов, расширение бизнес-контактов, повышение узнаваемости своего бренда, если компания занимается оказанием услуг в сфере кино, освоение новых рынков. Мы создаем стабильную сеть коммуникаций и связей, которые в дальнейшем станут точками опоры для развития стабильных и авангардных направлений бизнеса», – отмечает партнер кинорынка Екатерина Бордачева.
Основными темами форума стали «Дистрибуция контента: Мир и Центральная Азия», «Технологии кинопоказа. Настоящее и будущее», «Международное сотрудничество в сфере кино». В первый день работы Eurasian Film Market состоялась совместная презентация генеральных партнеров кинорынка – дистрибьюторской компании Bihas и мирового лидера в области технических решений для кинопроекции Cinionic. О новых проектах, в том числе собственного производства, рассказал глава компании «Кинологистика» Анатолий Сергеев. В частности, компания работает над новым фильмом Дмитрия Давыдова «Чума», премьера которого состоится на фестивале «Маяк» в Геленджике, и англоязычным дебютом этого же режиссера – фольк-хоррором «Граница».
фото: Анатолий Сергеев, "Кинологистика"/организаторы фестиваля
Также в рамках первого дня работы Eurasian Film Market состоялась презентация новых и находящихся в производстве проектов Государственного центра по поддержке национального кино (ГЦПНК) Казахстана. Так как фокус форума направлен на киноиндустрию стран Центральной Азии, то в рамках Eurasian Film Market организована программа «Поиск», представляющая более 100 фильмов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана.
«В последнее время в мире наблюдается немалый интерес в отношении фильмов Центрально-Азиатского региона. Безусловно, мир кино знаком с наиболее значимыми картинами Центральной Азии, что повышает интерес к современному кино. Фильмы, снятые в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане завоевывают награды на ведущих международных кинофестивалях и покоряют сердца критиков и зрителей. Проведение программы «Поиск», которая будет представлена в рамках Международного Кинорынка Eurasian Film Market – это уникальная возможность для наших кинематографистов представить свои картины зарубежным закупщикам киноконтента и наладить взаимовыгодное сотрудничество в перспективе международного партнерства», – отмечает куратор программы Кунжана Орманбетова.
В рамках первого Eurasian Film Market также проходит фестиваль французского кино «Французские премьеры». Генеральный консул Франции в Казахстане Фабрис Невё в своем выступлении отметил, что помимо укрепления и развития экономических и культурных связей между странами он наблюдает возрастающий интерес к казахстанскому кино в Европе, и подчеркнул важность дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Францией – в сфере кинематографа.
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