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Первый международный кинорынок Eurasian Film Market начал свою работу в Алматы

12 сентября
2023 год

Новости кино >>
12 сентября 2023

В алматинском кинотеатре «Арман» начал свою работу Первый международный кинорынок Eurasian Film Market. За четыре дня его посетят более 250 участников из 20 стран, сообщают организаторы.

Первый международный кинорынок Eurasian Film Market начал свою работу в Алматы
фото: Елена Ларионова, директор Eurasian Film Market и Екатерина Бордачева, МКиФ "Российский кинобизнес", партнер Eurasian Film Market/организаторы фестиваля

По словам директора кинорынка Елены Ларионовой, основной задачей Eurasian Film Market является создание современной платформы для продвижения проектов и компаний в странах СНГ. Среди участников мероприятия – производители и покупатели контента, стриминговые платформы, иностранные организации, осуществляющие продвижение национального киноконтента, представители зарубежных фондов и отдельных программ по поддержке кинопроизводства и дистрибуции, компании, оказывающие услуги в сфере кино, кинокомиссии, отборщики международных кинофестивалей.

«Eurasian Film Market соединяет интересы сотен кинопрофессионалов из десятков стран мира. Кинорынок помогает реализовывать основные задачи игроков отрасли: представление своего кинопроекта для региональных и зарубежных покупателей, поиск и отбор фильмов, расширение бизнес-контактов, повышение узнаваемости своего бренда, если компания занимается оказанием услуг в сфере кино, освоение новых рынков. Мы создаем стабильную сеть коммуникаций и связей, которые в дальнейшем станут точками опоры для развития стабильных и авангардных направлений бизнеса», – отмечает партнер кинорынка Екатерина Бордачева.

Основными темами форума стали «Дистрибуция контента: Мир и Центральная Азия», «Технологии кинопоказа. Настоящее и будущее», «Международное сотрудничество в сфере кино». В первый день работы Eurasian Film Market состоялась совместная презентация генеральных партнеров кинорынка – дистрибьюторской компании Bihas и мирового лидера в области технических решений для кинопроекции Cinionic. О новых проектах, в том числе собственного производства, рассказал глава компании «Кинологистика» Анатолий Сергеев. В частности, компания работает над новым фильмом Дмитрия Давыдова «Чума», премьера которого состоится на фестивале «Маяк» в Геленджике, и англоязычным дебютом этого же режиссера – фольк-хоррором «Граница».

Первый международный кинорынок Eurasian Film Market начал свою работу в Алматы
фото: Анатолий Сергеев, "Кинологистика"/организаторы фестиваля

Также в рамках первого дня работы Eurasian Film Market состоялась презентация новых и находящихся в производстве проектов Государственного центра по поддержке национального кино (ГЦПНК) Казахстана. Так как фокус форума направлен на киноиндустрию стран Центральной Азии, то в рамках Eurasian Film Market организована программа «Поиск», представляющая более 100 фильмов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана.

«В последнее время в мире наблюдается немалый интерес в отношении фильмов Центрально-Азиатского региона. Безусловно, мир кино знаком с наиболее значимыми картинами Центральной Азии, что повышает интерес к современному кино. Фильмы, снятые в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане завоевывают награды на ведущих международных кинофестивалях и покоряют сердца критиков и зрителей. Проведение программы «Поиск», которая будет представлена в рамках Международного Кинорынка Eurasian Film Market – это уникальная возможность для наших кинематографистов представить свои картины зарубежным закупщикам киноконтента и наладить взаимовыгодное сотрудничество в перспективе международного партнерства», – отмечает куратор программы Кунжана Орманбетова.

В рамках первого Eurasian Film Market также проходит фестиваль французского кино «Французские премьеры». Генеральный консул Франции в Казахстане Фабрис Невё в своем выступлении отметил, что помимо укрепления и развития экономических и культурных связей между странами он наблюдает возрастающий интерес к казахстанскому кино в Европе, и подчеркнул важность дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Францией – в сфере кинематографа.

Кинофестиваль французского кино и Eurasian Film Market открылся премьерной ленты Мартена Прово «Обнаженная муза», рассказывающую историю насыщенной личной жизни одного из величайших художников Пьера Боннара. Также в эти дни в Казахстане зрители смогут увидеть победителя Каннского кинофестиваля «Анатомию падения» Жюстин Трие, фильм «Только ты и я» Валери Донзелли, а также «Мое преступление» Франсуа Озона.

Первый Eurasian Film Market продлится до 14 сентября. Генеральными партнерами форума выступают компании Cinionic и Bihas, Harkness Screens, Ассоциация рестораторов Казахста-на, отель Novotel, гостиница «Казахстан», Visit Almaty, онлайн-кинотеатр Etnomedia, онлайн-кинотеатр Megogo, независимый кинопрокатчик NIET.
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Дмитрий ДавыдовВалери ДонзеллиФрансуа ОзонМартен ПровоЖюстина Трие
фильмы
Анатомия паденияГраницаМоё преступлениеОбнажённая музаТолько ты и я

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Первый международный кинорынок Eurasian Film Market начал свою работу в Алматы фотографии
Первый международный кинорынок Eurasian Film Market начал свою работу в Алматы фотографии
Первый международный кинорынок Eurasian Film Market начал свою работу в Алматы фотографии
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