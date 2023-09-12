Тимофей Трибунцев устроился дворником в детский дом

По словам Тимофея Трибунцева, это «добрая и светлая история. И приятно и сложно сыграть такого персонажа как дядя Лёша».
Зрителям поведают об обычном дворнике дяде Леше, работающем в детском доме в небольшом городе. По ночам он грабит дома состоятельных жителей, а награбленную добычу он тратит на нужды этого же детского дома. Его схема дает сбой, когда трое самых хулиганистых воспитанников случайно застают дядю Лешу «за работой». Герою ничего не остается, кроме как взять молодежь в подельники. С этого момента жизнь дяди Леши превращается в аттракцион, и ему предстоит решить гору проблем от своих новых «компаньонов», запутать расследование своих же преступлений, вернуть доверие любимой женщины, расплатиться за серьезные ошибки прошлого, а самое главное — реализовать до конца свой «план Робин Гуда». Жизнь его подельников тоже меняется — ведь благодаря этой авантюре они обретают «отеческую фигуру».
фото: пресс-служба компании «МТС»
«Сериал "Дядя Лёша", к съемкам которого мы приступаем с замечательной командой партнеров, на мой взгляд, не чистая комедия. Я бы назвала его многослойным произведением, над которым зритель сможет и посмеяться — все-таки обстоятельства наших героев комедийные, к тому же, будет немало курьезов и поводов задуматься, ведь линию жизни дяди Лёши, героя Тимофея Трибунцева, интересно анализировать. Я играю в сериале директрису детдома, бескомпромиссную женщину, для которой авторы сценария подготовили крутой жизненный поворот», — рассказала Анна Уколова.
Компанию вышеназванным актерам составят Елизавета Хомякова, Хетаг Хинчагов, Алексей Симонов и Денис Пьянов. За визуальную составляющую отвечают оператор Владимир Клягин и художник-постановщик Максим Жуков.
фото: пресс-служба компании «МТС»
«Мой персонаж, следователь Павлов — принципиальный, въедливый сыщик с твердыми убеждениями: зло должно быть наказано, справедливость превыше всего, вор должен сидеть в тюрьме. Тем неожиданней для него станет столкновение с дядей Лёшей, выбивающимся из общего ряда преступников. По иронии судьбы переплетаются и личные обстоятельства героев, что только усилит интригу для зрителя. Мы снимаем добрую, искреннюю историю о неравнодушных людях», — говорит Сергей Лавыгин.
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