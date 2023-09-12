Барсук и Барсукот расследуют преступление в трейлере анимационной адаптации «Зверского детектива» Анны Старобинец

Опубликован трейлер анимационной адаптации «Зверского детектива
» Анны Старобинец
, над которой работают Studio Metrafilms, Studio Metrafilms Moldova и канадская компания Lakeside Animation Studio.
По словам продюсера Артёма Васильева
, «"Зверский детектив" — прекрасный пример детской литературы, и создать на его основе анимационный сериал — это ответственная и сложная задача, но в то же время и счастливая возможность для всех участников творческой команды».
События разворачиваются в уютном и благополучном Дальнем Лесу, где законом запрещено есть зверей, и даже самые отъявленные хищники сидят на растительной диете. Внезапно гармонию этого города сотрясает зверское преступление. За его расследование берется пара Барсуков Полиции – опытный сыщик Барсук и его юный напарник Барсукот.
Режиссером «Зверского детектива», рассчитанного на аудиторию 8-12 лет, выступила Александра Евсеева
. Выход первого сезона запланирован на 2024 год. Права на территорию России и СНГ были приобретены онлайн-кинотеатром Кинопоиск.
Серия Анны Старобинец «Зверский детектив» стала бестселлером в России, вышла тиражом в 25 тысяч экземпляров, а права проданы в 12 стран мира, где книги переведены на 12 языков.
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