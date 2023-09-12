Барсук и Барсукот расследуют преступление в трейлере анимационной адаптации «Зверского детектива» Анны Старобинец

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Форум собрал более 250 участников из 20 стран

Первый международный кинорынок Eurasian Film Market начал свою работу в Алматы

12 сентября

Отец Дьявол — горе в семье: тизер новых напастей «Синего экзорциста»

Кому — Хогвартс, кому — семинария, а кому — трейлер с русскими субтитрами