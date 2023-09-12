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Барсук и Барсукот расследуют преступление в трейлере анимационной адаптации «Зверского детектива» Анны Старобинец

12 сентября
2023 год

Новости кино >>
12 сентября 2023
Опубликован трейлер анимационной адаптации «Зверского детектива» Анны Старобинец, над которой работают Studio Metrafilms, Studio Metrafilms Moldova и канадская компания Lakeside Animation Studio.



По словам продюсера Артёма Васильева, «"Зверский детектив" — прекрасный пример детской литературы, и создать на его основе анимационный сериал — это ответственная и сложная задача, но в то же время и счастливая возможность для всех участников творческой команды».

События разворачиваются в уютном и благополучном Дальнем Лесу, где законом запрещено есть зверей, и даже самые отъявленные хищники сидят на растительной диете. Внезапно гармонию этого города сотрясает зверское преступление. За его расследование берется пара Барсуков Полиции – опытный сыщик Барсук и его юный напарник Барсукот.

Барсук и Барсукот расследуют преступление в трейлере анимационной адаптации «Зверского детектива» Анны Старобинец


Режиссером «Зверского детектива», рассчитанного на аудиторию 8-12 лет, выступила Александра Евсеева. Выход первого сезона запланирован на 2024 год. Права на территорию России и СНГ были приобретены онлайн-кинотеатром Кинопоиск.

Серия Анны Старобинец «Зверский детектив» стала бестселлером в России, вышла тиражом в 25 тысяч экземпляров, а права проданы в 12 стран мира, где книги переведены на 12 языков.
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№ 1
Pumpkin   12.09.2023 - 17:33
блин, название конечно странное - почему зверский детектив хахаха почему не звериный)) короче как-то для меня какой-то абсурд читать далее>>
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