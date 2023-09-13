«Слово пацана» Жоры Крыжовникова назван лучшим сериалом на «Новом сезоне»

Объявлены итоги второго фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В каждой номинации назвали не только победителей, но и тех, кто вошел в топ-3. Лучших выбирали путем зрительского голосования.
фото: Бэкстейдж со съемок «Слово пацана» / Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
Самым ожидаемым сериалом стал проект Жоры Крыжовникова
«Слово пацана
». На втором и третьем местах — «Секс. До и после
» Дарьи Мороз
и «Черное облако
» Карена Оганесяна
. Лучшим фильмом назвали «Страсти по Матвею
» дебютанта Сергея Ильина
. Также в тройке лучших полнометражных работ «Единица Монтевидео
» Татьяны Лютаевой
и «Лунатики
» Юрия Мороза
.
В категории «Герой "Нового сезона"» победу одержал Денис Власенко
за фильм «Страсти по Матвею», обогнав по количеству голосов Ивана Янковского
(«Слово пацана») и Алексея Гуськова
(«Золотое дно
»). В номинации «Героиня "Нового сезона"» зрители выбрали сразу трех актрис — Викторию Исакову
(«Лунатики»), Марию Мацель
(«Черное облако») и Валери Зоидову
(«Страсти по Матвею»). Также в топ-3 Анастасия Красовская
(«Слово пацана») и Юлия Снигирь
(«Золотое дно»).
«Открытие "Нового сезона"» выбирал Попечительский совет, председателем которого в этом году был Гавриил Гордеев
(Okko). Награду вручили Дарье Мороз за ее режиссерский дебют «Секс. До и после».
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