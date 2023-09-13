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«Слово пацана» Жоры Крыжовникова назван лучшим сериалом на «Новом сезоне»

13 сентября
2023 год

Новости кино >>
13 сентября 2023
Объявлены итоги второго фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В каждой номинации назвали не только победителей, но и тех, кто вошел в топ-3. Лучших выбирали путем зрительского голосования.

«Слово пацана» Жоры Крыжовникова назван лучшим сериалом на «Новом сезоне»
фото: Бэкстейдж со съемок «Слово пацана» / Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

Самым ожидаемым сериалом стал проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана». На втором и третьем местах — «Секс. До и после» Дарьи Мороз и «Черное облако» Карена Оганесяна. Лучшим фильмом назвали «Страсти по Матвею» дебютанта Сергея Ильина. Также в тройке лучших полнометражных работ «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой и «Лунатики» Юрия Мороза.

В категории «Герой "Нового сезона"» победу одержал Денис Власенко за фильм «Страсти по Матвею», обогнав по количеству голосов Ивана Янковского («Слово пацана») и Алексея ГуськоваЗолотое дно»). В номинации «Героиня "Нового сезона"» зрители выбрали сразу трех актрис — Викторию Исакову («Лунатики»), Марию Мацель («Черное облако») и Валери Зоидову («Страсти по Матвею»). Также в топ-3 Анастасия Красовская («Слово пацана») и Юлия Снигирь («Золотое дно»).

«Открытие "Нового сезона"» выбирал Попечительский совет, председателем которого в этом году был Гавриил Гордеев (Okko). Награду вручили Дарье Мороз за ее режиссерский дебют «Секс. До и после».
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«Слово пацана» Жоры Крыжовникова назван лучшим сериалом на «Новом сезоне» фотографии
«Слово пацана» Жоры Крыжовникова назван лучшим сериалом на «Новом сезоне» фотографии
«Слово пацана» Жоры Крыжовникова назван лучшим сериалом на «Новом сезоне» фотографии
«Слово пацана» Жоры Крыжовникова назван лучшим сериалом на «Новом сезоне» фотографии
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