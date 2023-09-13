Александр Галибин экранизировал «Сыроежек» Ксении Драгунской

По сюжету 12-летняя Аня после очередной ссоры с мамой обнаруживает в своем тайном убежище загадочного незнакомца. Поселившийся в заброшенном доме по соседству чужак открывает девочке фантастический мир, который скрывался в обыденности летней дачной жизни. Однако далеко не все готовы понять ее дружбу со взрослым мужчиной, которому, очевидно, есть что скрывать. Аню тоже ждет потрясение и разочарование, когда выясняется, что она такая не одна – загадочный чужак так же общается и с Аниной подругой Амарантой, тоже дарит ей подарки и рассказывает истории. Они сердятся и на него, и друг на друга. Незнакомец одновременно и их главный секрет, и яблоко раздора.
С предложением экранизировать «Сыроежек» Ксения Драгунская обратилась к Александру Галибину, с которым была дружна, незадолго до своей смерти. По словам режиссера, «рукопись истории для театра и кино "Сыроежки/Кораблекрушение" ее автор Ксения Драгунская предложила мне в апреле 2021 года. И мы начали обсуждать ее, работать… Но 1 июля 2021 года Ксении не стало. И теперь очень важно осуществить этот замысел так, как его представляла автор, донести все смыслы, которые она закладывала в эту простую и сложную историю. В память о ней».
фото: пресс-служба фильма
Зрителей ожидает лиричная и драматичтная история постижения мира, взросления двух двенадцатилетних героинь. Они пройдут путь становления характера, личности и понимания, что главным должно быть следование мечте, любовь и доброта.
«Эта история кажется простой и реалистичной, потому что составляющие ее события могут произойти где-то по соседству. Люди, похожие на большинство персонажей, встречались на нашем пути. Но не каждый может похвастаться встречей с Человеком, главным героем истории. Жизнь его окутана тайной, о которой интересно узнать как можно больше», — говорит Галибин.
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