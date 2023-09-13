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Сериал «Она написала убийство» обретет киноверсию

13 сентября
2023 год

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13 сентября 2023

Популярный сериал «Она написала убийство» получит киноверсию от студии Universal, уверяет Variety.

Сериал «Она написала убийство» обретет киноверсию

Сценаристами назначены Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело, продюсером числится Эми Паскаль. Ситуация с разработкой фильма прояснится, когда завершится забастовка гильдии сценаристов.

Оригинал с Анджелой Лэнсбери в главной роли продержался 12 сезонов на канале CBS с 1984-го по 1996 год. Он посвящен приключениям писательницы Джессики Флетчер, обитающей в вымышленном городке Кэбот-Коув. В каждой серии героиня становилась свидетелем убийства, и, подобно Коломбо, мисс Марпл и другим именитым сыщикам, всегда выводила преступника на чистую воду. У сериала есть несколько отдельных телефильмов, вышедших в нулевые.
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