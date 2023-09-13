Тихон Жизневский собирает музыкальную группу в трейлере «Бременских музыкантов»

Опубликован трейлер сказочного приключения Алексея Нужного «Бременские музыканты», за чье производство отвечают Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и телеканал «Россия 1» при поддержке Фонда кино.
«Нашей задачей было снять то, что у нас на сердце, рассказать вновь о тех теплых ощущениях, когда все было пропитано певучим добродушием. "Бременские музыканты" в нашем исполнении – очень непростое полотно, которое плетется из разных тканей: это и мюзикл, и сказка, и семейная комедия, и праздничные приключения. Картина не имеет одного характерного жанра. Могу сказать точно, что это светлый семейный праздник. Это и песня, и любовь, и доброта», — говорит режиссер Алексей Нужный.
По сюжету Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг. Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением. Против Трубадура и его друзей – коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца. В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку.
«В нашем сказочном мире заложено много нового и интересного, чтобы расширить историю мультфильма, в котором, конечно, потрясающий сюжет, сочный и яркий, но короткий. И нам нужно было добавить перипетии, сложности и трудности, из которых у героев есть возможность выгребать и выкарабкиваться. Так, в нашем фильме и детство Трубадура фигурирует, и знакомство с животными. И люди, кстати, понимают язык животных. А любовная линия – главная линия фильма. Даже так скажу: любовь и музыка, меняющие мир к лучшему, – две главные темы картины», — рассказал Тихон Жизневский.
Съемки фильма проходили в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, Республике Ингушетия и Подмосковье. «Централ Партнершип» выпустит «Бременских музыкантов» в прокат 1 января 2024 года.
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