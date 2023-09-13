Джессика Честейн погрузилась в «Мечты» Мишеля Франко

Джессика Честейн
сыграла в новой работе Мишеля Франко
«Мечты», сообщает Deadline
.
Съемки картины завершились летом в Сан-Франциско, где было задействовано около 60 актеров, включая Честейн и Руперта Френда
, и 50 членов съемочной группы. Продюсирование осуществляют Teorema и Freckle Films. Создание фильма, чей сюжет держится в секрете, стало возможным благодаря временному соглашению с бастующей актерской гильдией. Что касается сценария, то он не принадлежит гильдии сценаристов.
Для Честейн и Франко это не первое сотрудничество — драма «Память
» с участием звезды была включена в основной конкурс недавно завершившегося 80-го Венецианского кинофестиваля.
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