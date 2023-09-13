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Джессика Честейн погрузилась в «Мечты» Мишеля Франко

13 сентября
2023 год

Новости кино >>
13 сентября 2023

Джессика Честейн сыграла в новой работе Мишеля Франко «Мечты», сообщает Deadline.


Съемки картины завершились летом в Сан-Франциско, где было задействовано около 60 актеров, включая Честейн и Руперта Френда, и 50 членов съемочной группы. Продюсирование осуществляют Teorema и Freckle Films. Создание фильма, чей сюжет держится в секрете, стало возможным благодаря временному соглашению с бастующей актерской гильдией. Что касается сценария, то он не принадлежит гильдии сценаристов.

Для Честейн и Франко это не первое сотрудничество — драма «Память» с участием звезды была включена в основной конкурс недавно завершившегося 80-го Венецианского кинофестиваля.
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№ 1
Pumpkin   13.09.2023 - 16:56
ооо, класс, надеюсь увидеть Честейн на экранах! как-то уже не помню, когда она последний раз играла в кино. ну а так-то она прям супер классная и талантливая читать далее>>
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