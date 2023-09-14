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Пятачок и телепатка: новый трейлер комедии «Не ешь сырую свинину»

14 сентября
2023 год

Новости кино >>
14 сентября 2023
Комедийный сериал «Не ешь сырую свинину», основанный на ранобэ Такумы Сакаи, стартует 7 октября. Студия Project No.9Ангел по соседству», «Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком») выкатила новый трейлер и рассказала о пополнении актерского состава. Первый трейлер можно посмотреть с русскими субтитрами.


Студент-отаку даже не помышлял о параллельной реальности, но войти в мир исекая ему помогла дегустация сашими из свиной печени. Парень перерождается розовобоким парнокопытным, а из всех навыков ему достается лишь тонкое обоняние. К счастью, в хлеву он встречает Джесс Йесму. Девушка умеет читать мысли, к тому же ей нужен компаньон, чтобы отправиться в королевскую столицу. Свин с радостью соглашается сопровождать новую знакомую в путешествии и надеется вернуть себе человеческий облик (а также добиться симпатии Джесс).

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К сэйю Джесс и Порося присоединятся:

Брэйс — Мамико Ното (Усако Курасики из «Бессонницы после школы»).
ЦерераМию Томита (Мико Иино из «Госпожи Кагуи»).
Нотт — Кэнто Ито (Горо Амамия из «Звездного дитя»).

Пятачок и телепатка: новый трейлер комедии «Не ешь сырую свинину»

Трейлер сопровождается вступительным треком Watashi ga Warau Riyuu wa от японской вокалистки Асуки Акуры (ASCA), а Myuk, ранее исполнившая главную музыкальную тему во втором сезоне «Обещанного Неверленда», споет эндинг Hitori janai.

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Пятачок и телепатка: новый трейлер комедии «Не ешь сырую свинину» фотографии
Пятачок и телепатка: новый трейлер комедии «Не ешь сырую свинину» фотографии
Пятачок и телепатка: новый трейлер комедии «Не ешь сырую свинину» фотографии
Пятачок и телепатка: новый трейлер комедии «Не ешь сырую свинину» фотографии
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