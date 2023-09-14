Пятачок и телепатка: новый трейлер комедии «Не ешь сырую свинину»

Комедийный сериал «Не ешь сырую свинину»
, основанный на ранобэ Такумы Сакаи
, стартует 7 октября. Студия Project No.9
(«Ангел по соседству
», «Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком
») выкатила новый трейлер и рассказала о пополнении актерского состава. Первый трейлер
можно посмотреть с русскими субтитрами.
Студент-отаку даже не помышлял о параллельной реальности, но войти в мир исекая
ему помогла дегустация сашими из свиной печени. Парень перерождается розовобоким парнокопытным
, а из всех навыков ему достается лишь тонкое обоняние. К счастью, в хлеву он встречает Джесс Йесму
. Девушка умеет читать мысли, к тому же ей нужен компаньон, чтобы отправиться в королевскую столицу. Свин с радостью соглашается сопровождать новую знакомую в путешествии и надеется вернуть себе человеческий облик (а также добиться симпатии Джесс).
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«Перерождение дяди» — аниме, в котором попаданец становится орком
К сэйю Джесс и Порося
присоединятся:
Брэйс — Мамико Ното
(Усако Курасики
из «Бессонницы после школы
»).
Церера
— Мию Томита
(Мико Иино
из «Госпожи Кагуи
»).
Нотт — Кэнто Ито
(Горо Амамия
из «Звездного дитя
»).
Трейлер сопровождается вступительным треком Watashi ga Warau Riyuu wa
от японской вокалистки Асуки Акуры
(ASCA), а Myuk
, ранее исполнившая главную музыкальную тему во втором сезоне «Обещанного Неверленда
», споет эндинг Hitori janai
.
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