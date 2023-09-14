Балалаечник Петр Скворцов попадает на необитаемый остров в трагикомедии «Возвращение Робинзона»

По сюжету Максим (Скворцов) устраивается работать на круизный лайнер, который вскоре терпит крушение. Герой оказывается единственным выжившим: на барной стойке, забитой алкоголем, его выносит к необитаемому острову. На протяжении многих месяцев алкоголь заменяет Максиму воду и еду. Неудивительно, что он начинает разговаривать с черепом, а спустя некоторое время, к этой компании присоединяется говорящая акула Белка. Еще через полгода на остров из заснеженного Ярославля приплывает невеста Маша. Хотя, возможно, все это только галлюцинации.
Съемки «Возвращения Робинзона» проходили в Ярославле, где Константинопольский также снимал «Грозу», и на живописном острове в Таиланде.
«Это, пожалуй, самый зрелый и самый зрелищный фильм Григория Константинопольского. Съемки стали своеобразным профессиональным вызовом для всей нашей команды. Мы хотели отказаться от обилия компьютерной графики и, чтобы сделать кино максимально реалистичным, специально для фильма разработали сложнотехнических аниматронических персонажей. Существенная часть съемок проходила в Таиланде. У нас был период знакомства и притирки с тайской частью съемочной группы. Кроме того, нужно было постоянно подстраиваться под погодные условия, время приливов и отливов. Каждый новый день приносил новые сюрпризы. Но мы очень довольны тем, что получилось», — делится продюсер Андрей Новиков.
Фильм «Возвращение Робинзона» выйдет в прокат в 2024 году.
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