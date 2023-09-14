Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Балалаечник Петр Скворцов попадает на необитаемый остров в трагикомедии «Возвращение Робинзона»

14 сентября
2023 год

Новости кино >>
14 сентября 2023
Завершились съемки нового фильма Григория Константинопольского «Возвращение Робинзона» — трагикомедии о балалаечнике, который оказался на необитаемом острове. Главные роли исполнили Петр Скворцов, Стася Венкова и Никита Павленко, сообщает пресс-служба проекта.

Балалаечник Петр Скворцов попадает на необитаемый остров в трагикомедии «Возвращение Робинзона»
фото: Кинокомпания «АРТЛАЙТ»

По сюжету Максим (Скворцов) устраивается работать на круизный лайнер, который вскоре терпит крушение. Герой оказывается единственным выжившим: на барной стойке, забитой алкоголем, его выносит к необитаемому острову. На протяжении многих месяцев алкоголь заменяет Максиму воду и еду. Неудивительно, что он начинает разговаривать с черепом, а спустя некоторое время, к этой компании присоединяется говорящая акула Белка. Еще через полгода на остров из заснеженного Ярославля приплывает невеста Маша. Хотя, возможно, все это только галлюцинации.

В фильме также снялись Александра Ревенко, Андрей Григорьев-Аполлонов, Анастасия Уколова и Михаил Горевой. Григорий Константинопольский выступил не только режиссером, но и автором сценария. Фильм снят кинокомпанией «АРТЛАЙТ» при поддержке Министерства культуры.

Балалаечник Петр Скворцов попадает на необитаемый остров в трагикомедии «Возвращение Робинзона»
фото: Кинокомпания «АРТЛАЙТ»

Съемки «Возвращения Робинзона» проходили в Ярославле, где Константинопольский также снимал «Грозу», и на живописном острове в Таиланде.

«Это, пожалуй, самый зрелый и самый зрелищный фильм Григория Константинопольского. Съемки стали своеобразным профессиональным вызовом для всей нашей команды. Мы хотели отказаться от обилия компьютерной графики и, чтобы сделать кино максимально реалистичным, специально для фильма разработали сложнотехнических аниматронических персонажей. Существенная часть съемок проходила в Таиланде. У нас был период знакомства и притирки с тайской частью съемочной группы. Кроме того, нужно было постоянно подстраиваться под погодные условия, время приливов и отливов. Каждый новый день приносил новые сюрпризы. Но мы очень довольны тем, что получилось», — делится продюсер Андрей Новиков.

Фильм «Возвращение Робинзона» выйдет в прокат в 2024 году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Звоните Фишеру: как изменились российские сериалы за пять лет
Не стало режиссера дилогии «Параграф 78» и продюсера «Скорой помощи» Михаила Хлебородова
Путеводитель по непо-вселенной: Никита Ефремов, Павел Табаков и Кирилл Нагиев
«Клипмейкеры»: Постирония судьбы
«Чебурашка», «Операция "Фортуна"» Гая Ричи и еще 9 фильмов января
Тоска по молодости: Алёна Хмельницкая, Владимир Епифанцев и Риналь Мухаметов
«Российский кинобизнес»: Гай Ричи против Григория Константинопольского
Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
Фильмы Константинопольского, Федорченко, Шамирова и Твердовского включены в программу фестиваля «Зимний»
Риналь Мухаметов: «Я всегда думал, что буду комедийным артистом»
Завершились съемки «Клипмейкеров» Григория Константинопольского
Кто не спрятался, я не виноват: Детское, авторское и социально значимое кино на питчинге Министерства культуры РФ
Григорий Константинопольский расскажет о «Клипмейкерах»
Роза Хайруллина и Найк Борзов снимаются в молодёжной драме «Вета»
«Чики» стали лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
5 причин, чтобы смотреть: Тенденции новых российских сериалов
Фильмы «Глубже!», «Дорогие товарищи!», «Конференция» и «Пугало» номинированы на «Белого слона»
Давид Кочаров: «Во всех наших проектах присутствует легкий элемент провокации»
Фильм «Дорогие товарищи!» стал лучшим на фестивале «Спутник над Польшей»
персоны
Стася ВенковаМихаил ГоревойАндрей Григорьев-АполлоновГригорий КонстантинопольскийАндрей Новиков (II)Никита ПавленкоАлександра РевенкоПётр СкворцовАнастасия Уколова
фильмы
Возвращение Робинзона

фотографии >>
Балалаечник Петр Скворцов попадает на необитаемый остров в трагикомедии «Возвращение Робинзона» фотографии
Балалаечник Петр Скворцов попадает на необитаемый остров в трагикомедии «Возвращение Робинзона» фотографии
Балалаечник Петр Скворцов попадает на необитаемый остров в трагикомедии «Возвращение Робинзона» фотографии
Балалаечник Петр Скворцов попадает на необитаемый остров в трагикомедии «Возвращение Робинзона» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Самвел Саркисян
12 сентября ушёл из жизни актёр Самвел Саркисян.

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Александр Ершов
Александр Михайлов (II)
Людмила Чернышёва
Константин Юшкевич
Мартина Гедек
Ежи Зельник
Мелисса Лео
Эндрю Линкольн
Сэм Нилл
Кимберли Уильямс
Никол Уильямсон
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Бери да помни
комедия
Россия, 2023
Дозор Джунглей: Кругосветка
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2023
Проклятое наследие
мистика, фильм ужасов
США, Франция, 2023
Звук свободы
боевик, драма, триллер
США, Мексика, Колумбия, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Украсть Рафаэля
комедия, криминальный фильм
Италия, 2021
Астрал. 13-й этаж
мистика, фильм ужасов
Малайзия, 2022
Искусство по понятиям
комедия, криминальный фильм
США, 2023
Как украсть реку
исторический фильм, комедия, приключения
Южная Корея, 2016
После. Навсегда
драма, мелодрама, экранизация
США, 2023
Проклятие Лилиан
фильм ужасов
США, 2022
Рассмеши меня
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram