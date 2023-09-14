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Бондарчук, Воробьев и Исакова расскажут о тайнах петербургской богемы прошлого века

14 сентября
2023 год

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14 сентября 2023

Стартовали съемки восьмисерийной драмы Николая Хомерики «Чистые», где играют Федор Бондарчук, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Марк Эйдельштейн и Виктория Исакова. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса Wink.

Бондарчук, Воробьев и Исакова расскажут о тайнах петербургской богемы прошлого века
фото: Пресс-служба видеосервиса Wink

Петербург, 1903 год. Мир роскоши и досуга для мужчин, мир страха и подчинения для женщин. Ксения (Софья Синицына) и Стеша (Диана Милютина) работают в подпольном доме терпимости под контролем благообразной и безжалостной дамы. Девушки продают мужчинам тело, чувства, флирт и иллюзию любви. Кажется, кроме красоты у них ничего нет. На самом же деле им доступна тайная сила — чистота души и желание свободы. И благодаря этой силе они смогут изменить все.

«Мой герой — серый кардинал всей истории. Поначалу он кажется персонажем второстепенным, по касательной причастным к событиям в доме, что содержит Матушка и где обитают девушки. Такой стареющий бандит, эмиссар преступного треста. Но, когда придет время, он сыграет свою ключевую роль, и вся жестокость и расчетливость этого персонажа выплеснутся наружу», — говорит Федор Бондарчук.

Бондарчук, Воробьев и Исакова расскажут о тайнах петербургской богемы прошлого века
фото: Пресс-служба видеосервиса Wink

«Я решил участвовать в проекте, потому что давно мечтал поработать с Николаем Хомерики, считаю его режиссером, который чувствует поэзию, которой очень много в сценарии. Он буквально пропитан ремарками, которые отражают многослойность переживаемых эмоций героями. Очень много сложных чувств и меланхолии, огненной страсти и звенящей тишины в паузах. Если все сложится удачно, этот проект может стать красивой и документальной экранизацией атмосферы начала ХХ века. Проект абсолютно точно будет интересен зрителю, который охотится за интеллектом, сложной историей, притчей», — уверен Даниил Воробьев.

В сериале также снимаются Борис Каморзин, Евгений Харитонов и Риналь Мухаметов. Сценарий написал Александр Родионов. Производством занимается «НМГ Студия» совместно с компанией «Всемирные русские студии».

Премьера проекта состоится в 2024 году эксклюзивно на видеосервисе Wink.
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Бондарчук, Воробьев и Исакова расскажут о тайнах петербургской богемы прошлого века фотографии
Бондарчук, Воробьев и Исакова расскажут о тайнах петербургской богемы прошлого века фотографии
Бондарчук, Воробьев и Исакова расскажут о тайнах петербургской богемы прошлого века фотографии
Бондарчук, Воробьев и Исакова расскажут о тайнах петербургской богемы прошлого века фотографии
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