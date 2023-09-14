Фонд поддержки регионального кинематографа представил проект «Киноакселератор»

Проект «Киноакселератор», направленный на поддержку региональных кинематографистов, представили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Дмитрий Якунин презентовал проект в рамках сессии «Феномен российского кинематографа: национальное кино как двигатель экономики регионов», сообщает пресс-служба ФПРК.
фото: Фонд «Росконгресс»
«Кинокселератор ФПРК – это универсальная площадка, создаваемая в регионах при поддержке федеральных и региональных властей и Фонда. Она включает в себя коворкинг, рентал, региональную студию, студию постпродакшна, образовательный центр, кинозал. На базе киноакселератора создаются документальные, анимационные и игровые фильмы и сериалы с единой системой экспертизы и дистрибьюции. Предварительно ФПРК готов запустить три пилотных акселератора в 2024 году, в 2025 году — в каждом федеральном округе, к 2030 году – в 30 регионах России. По нашей оценке, проект позволит увеличить количество создаваемого региональными студиями контента в стране. Одной из главных задач Киноакселератора является создание «региональных мейджоров», на которых придется основная нагрузка кинопроизводства на местах», – рассказал Дмитрий Якунин.
По его словам, в настоящее время недостаточно инициировать отдельные мероприятия в регионах – фестивали, киносъемки. Для развития рынка регионального кинематографа необходима комплексная работа на местах. Эффект от внедрения Киноакселератора – до 300 единиц контента, произведенного в субъектах страны, консолидация 150 тысяч специалистов из сферы кино, апробация лучших новейших цифровых решений, создаваемых для киноиндустрии сегодня.
фото: Фонд «Росконгресс»
Обсуждая тему новых технологий, Якунин рассказал о поддержке их разработчиков. Для этого Фонд второй год подряд проводит питчинг региональных киностартапов. В рамках ВЭФ организация представила проекты, поддержанные на питчинге. Это юридическая платформа MovieRight, сервис «Звуки Музыка», карта кинолокаций Filming in Russia, а также фаворит II питчинга региональных киностартапов – электронная «кинохлопушка» от компании Imslate.
«Для участников питчинга, безусловно, очень важно быть в числе представленных проектов на таком масштабном и значимом мероприятии, как ВЭФ. Это дает не только информационный охват для новых идей технологических предпринимателей, но и формирует определенные ожидания для будущих победителей нашего конкурса. На сессии мы постарались рассказать про каждого финалиста, ведь зачастую проекты замораживаются именно по причине их непростого продвижения – путь на рынок тернист и сложен, в то время как даже заочное участие финалистов питчинга в ВЭФ повышает шансы быть замеченными инвесторами и индустриальными партнерами», – отметил Павел Перегудов, руководитель «Студии Проспект», креативный продюсер питчинга региональных киностартапов ФПРК.
Он уточнил, что на сегодняшний день три проекта-финалиста питчинга региональных киностартапов ФПРК получают помощь в подготовке финансовой модели, стратегии выхода на рынок, презентации их идеи лидерам рынка, и это уже дает определенные результаты.
В работе сессии «Феномен российского кинематографа: национальное кино как двигатель экономики регионов» приняли участие представители органов государственной власти, ведомственных учреждений, киноиндустрии. Среди них губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, художественный руководитель «Сахафильм» Алексей Романов, генеральный директор «Киностудии Владивостока» Дмитрий Шевцов, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, художественный руководитель Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон» Филипп Абрютин, генеральный продюсер «ХОУМПРОДАКШН» Юлия Липатова и генеральный продюсер, сооснователь кинокомпании KD Studios Евгений Мелентьев.
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