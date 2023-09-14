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Второй сезон «Контакта» с Павлом Майковым станет последним

14 сентября
2023 год

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14 сентября 2023

Второй сезон сериала «Контакт» с Павлом Майковым в главной роли станет завершающим, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Второй сезон «Контакта» с Павлом Майковым станет последним
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В финале сезона история Глеба Барнашова и его дочери Юли подойдет к концу. Удастся ли героям прийти к согласию и стать настоящей семьей, зрители узнают 5 октября – в день выхода последней серии.

Создатели проекта подчеркивают, что изначально не планировали растягивать историю на большее количество сезонов и сценарий второго сезона предполагал закрытый финал. «На сегодняшний день мы считаем, что сказали на эту тему всё, что могли. Каждый из наших героев прошел путь до развилки, где надо сделать свой выбор и дальше уже жить с ответственностью за принятое решение. Сейчас новый сезон уже вышел на половину, так что развязка близка. А мы в свою очередь хотим поблагодарить всех за искренний отклик и любовь к нашему проекту», — говорит Максим Паршин, соавтор сценарий и креативный продюсер.

Второй сезон «Контакта» с Павлом Майковым станет последним
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Первый сезон сериала «Контакт», режиссером которого выступил Евгений Стычкин, вышел на PREMIER в сентябре 2021 года. Тогда зрители впервые познакомились с Глебом Барнашовым в исполнении Павла Майкова – бывшим сотрудником «убойного» отдела, за проступки разжалованного до сотрудника по делам несовершеннолетних. На протяжении сезона Глеб разными способами пытался наладить отношения с дочерью-подростком Юлей (Ирина Паутова), которую герой воспитывал один после разрыва с женой. В ход шел обман, подставные страницы в соцсетях и гиперопека. Однако проблем из-за этого становилось только больше. Позже состоялась телевизионная премьера «Контакта» в эфире телеканала ТНТ, и, по данным Mediascope TV, он вошел в топ-5 самых популярных сериалов сезона.

Во втором сезоне «Контакта», режиссером которого стал Нурбек Эген, Глеб приходит к пониманию того, что для создания здоровых отношений с дочерью ему, в первую очередь, необходимо прийти к согласию с самим собой. Однако сделать это теперь, кажется, еще труднее: Барнашов оказывается в центре любовного треугольника, где две женщины претендуют на его сердце. Тем временем проблемы дочери Юли становятся все серьезнее и опаснее, семью начинают преследовать бандиты. Вдобавок ко всему, Глебу приходится решать проблемы отца, страдающего деменцией, отношения с которым не заладились с юности.
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Второй сезон «Контакта» с Павлом Майковым станет последним фотографии
Второй сезон «Контакта» с Павлом Майковым станет последним фотографии
Второй сезон «Контакта» с Павлом Майковым станет последним фотографии
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