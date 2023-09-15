От сатирической комедии до семейных приключений: новое якутское кино представили в Казахстане

В рамках работы Первого международного кинорынка Eurasian Film Market в Алматы состоялась презентация проектов кинокомпании «Сахафильм». Руководитель компании Алексей Егоров представил 11 разножанровых фильмов, которые готовятся выйти в прокат или только что появились в местных кинотеатрах.
фото: Съемки фильма "Кандидат"/DETSAT
Так, например, с конца августа в Якутии идет «Народная комедия: Кандидат», которая, как не сложно догадаться по названию, посвящена актуальной теме выборов. Комедия создана творческим объединением DETSAT, работавшим над успешной комедийной франшизой «Кэскил», и режиссером Дмитрием Шадриным, который возглавлял «Сахафильм» с 2015 по 2021 годы, как раз когда такие ленты, как «Царь-птица» и «Надо мною солнце не садится» были успешно показаны на российских и международных кинофестивалях.
«Кандидат» - первый в якутском кино фильм-кроссовер, так как в нем появляются герои всех проектов объединения DETSAT, которое за 15 лет своей работы выпустило около 20 картин. По сюжету фильма, жителей деревни разделяют грядущие выборы, где главный кандидат Степан Степаныч уверен в своей однозначной победе. Однако план Степана Степаныча рушится, когда в борьбу за власть вступает «темная лошадка» Абан Мохначевский.
фото: Съемки фильма "Кандидат"/DETSAT
Еще одна актуальная комедия, которая готовится к выходу в прокат 14 февраля, – «Меня зовут Любовь!» от режиссера фильмов «Кэрэл» и «Джулур: мас-рестлинг» Валентина Макарова. В центре картины – женщина по имени Любовь, которая живет в деревне вместе с родителями и семьей брата, но очень хочет изменить свою жизнь. В день рождения она загадывает желание выйти замуж и тут же слышит гороскоп, что действовать нужно прямо сейчас, а затем видит рекламу якутского реалити-шоу «Холостяк» и понимает, что это и есть ее шанс изменить свою жизнь.
Романтические мотивы влияют и на героев приключенческой мелодрамы «Лоокуут и Ньургусун» режиссера Константина Тимофеева по одноименной повести Тимофея Сметанина, которая с успехом идет в якутских театрах. Дочь богатых родителей Ньургусун хотят выдать замуж за богача Мардаасай, но девушка влюблена в бедняка Лоокуут, и ради любви к молодому человеку она готова на всё. Фильм выйдет в прокат 31 марта.
фото: Съемки фильма "Охотник Мэхээлэчээн"/"Сахафильм"
Еще один фильм по прозе Сметанина – «Охотник Мэхээлэчээн» режиссера Александра Лукина – только закончили снимать. Это первая для якутского кино приключенческая лента с говорящими животными, так что в нем будет использовано много компьютерной графики. Картина рассказывает про охотника, который умеет разговаривать с животными, и вместе с мальчиком он спасает и их, и весь лес от браконьеров.
По мотивам рассказа другого якутского классика – Николая Заболоцкого – художественный руководитель «Сахафильм» Алексей Романов снимает фильм «Вкус жизни», главный герой которого встречается с мистической девушкой по имени Маппа. Именно короткометражка «Мааппа», которую Романов снял в 1986 году, считается одним из первых якутских фильмов.
фото: Съемки фильма "Вкус жизни"/"Сахафильм"
Компания «Сахафильм» готовит сразу несколько спортивных байопиков. Это «Схватка» (режиссер Никандр Федоров) про первого якутского чемпиона по волной борьбе Вячеслава Карпова, «Спид Стар» (режиссер Алексей Амбросьев) про жокея Егора Оконешникова, его тренера и скакуна-чемпиона, а также «Триумф» о блистательном выступлении якутских борцов на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Последнюю ленту снимает режиссер Михаил Лукачевский. Он же ответственен и за уже готовую картину «Там где танцуют стерхи» про мальчика, который не может ходить после травмы позвоночника, ему нужно заново научиться жить в окружении своей семьи и друзей. Еще одна подростковая драма «Тимир» снята режиссером Николаем Ате. Она рассказывает про подростка, который после смерти матери пытается найти общий язык с равнодушным отцом и выжить в суровых деревенских реалиях.
И наконец скоро в прокат выйдет альманах «Эт» от самых известных якутских фестивальных режиссеров Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева. Премьера фильма, где каждому из героев предстоит сделать сложный выбор, на прошлой неделе состоялась на фестивале «Новый сезон» в Сочи. Фильм, кстати, можно будет увидеть на Днях якутского кино в Алматы, которые пройдут с 15 по 20 сентября.
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