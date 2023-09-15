Боец Денис Шведов теряет память в сериале «Оборотень»

Сериал «Оборотень» с Денисом Шведовым и Максимом Щёголевым стартует 21 сентября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink. Телепремьера проекта состоится на телеканале РЕН ТВ, сообщает пресс-служба Wink.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
«Номер пятый» присвоили главному герою (Шведов), который очнулся в неожиданном и не самом приятном месте. Он не помнит о себе ничего. Всё, что у него есть, — открытка от некоего Петра некому Андрею. «Номеру пятому» предстоит вспомнить, что это его зовут Андрей Лазарев, и он, как и тот Петр с открытки (Максим Щёголев), был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы. На самом деле Петр и Андрей — боевой тандем, в котором Петр — куратор, а Андрей — универсальный боец, прошедший очень серьезную подготовку. За плечами Лазарева десятки успешных операций, но его последняя миссия оказалась провалена, а сам агент потерял память.
«Главным импульсом, побудившим меня сняться в этом проекте, стал тот экшн, которым наполнен «Оборотень». Здесь его очень много, и мне стало интересно испытать себя в этих сценах после довольно долгого перерыва. Экшн в сериале нетипичный — мой герой не использует оружие, и это добавляет сложности. И, конечно, меня привлекла история — в ее центре человек, который пытается собрать свою жизнь, совершенно не помня, что с ним происходило в прошлом. Помочь в этом ему могут только оставленные им самим маячки, сигналы, зацепки. И зритель вместе с моим персонажем будет идти по ним, наблюдая, как герой снова обретает главную цель», — рассказал актер Денис Шведов.
«Мой герой — человек очень ироничный, у него искрометный юмор, чем персонаж мне очень симпатичен. Он специалист высочайшего класса, но это неоднозначная личность. Зрителям откроется его вторая сторона, что будет очень интересно и неожиданно. Это рассказ о том, как человек добивается правды и справедливости и насколько сложен бывает этот путь. У сериала совершенно нетривиальный сюжет, в нем много завязок и линий, много непонятного. Этот ребус будет интересно разгадывать не только мужской аудитории, но и женской, потому что в сериале есть романтическая линия», — считает актер Максим Щёголев.
«Оборотень» пополнит линейку Wink Originals. Производством занимается РЕН ТВ.
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