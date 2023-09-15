Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев останутся единственным людьми на планете в комедии «Адам и Ева 2.0»

Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев приступили к съемкам в романтической комедии «Адам и Ева 2.0», режиссером которой выступает Илья Фарфель. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», занимающейся производством проекта совместно с продюсерским центром «ГОРАД» и онлайн-кинотеатром Okko при поддержке Фонда кино.
В центре сюжета – Марина и Виктор – единственные оставшиеся люди в огромном городе, а, возможно, и на всей планете. После того, как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос – экзистенциальный. Как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу.
«Я очень люблю фантазии, особенно когда они немного «детские»: а что, если я останусь последним человеком на земле? А что, если не будет электричества и воды? Вот на такие вопросы интересно отвечать в кино. Очень хочется отвлечь зрителя от шумных будней, погрузив их в фантазию, и, конечно же, предложить задуматься, что нам по-настоящему нужно для счастья? Что нам нужно, чтобы влюбится? И даже если хоть один человек задумается, то мы сделали свое дело», — говорит режиссер Илья Фарфель.
Съемки комедии продлятся до середины октября и пройдут в Екатеринбурге и Рязанской области, а также в знаковых локациях Москвы — на Красной площади, на площади у Большого театра, в ГУМе, на Кремлевской набережной, на ВДНХ у памятника «Рабочий и Колхозница», на Каменном, Садовническом, Живописном и Патриарших мостах, в Крокус Сити Молл.
Выход картины в прокат запланирован на лето 2024 года, дистрибьютор – «Централ Партнершип».
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