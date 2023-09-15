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Новые «Дозоры», сериал про Олимпиаду-80 и экранизация «Преступления и наказания»: Кинопоиск рассказал о новинках сезона

15 сентября
2023 год

Новости кино >>
15 сентября 2023

Кинопоиск провел презентацию сезона, рассказав о грядущих новинках.

Новые «Дозоры», сериал про Олимпиаду-80 и экранизация «Преступления и наказания»: Кинопоиск рассказал о новинках сезона
фото: «Преступление и наказание» / Пресс-служба Кинопоиска

В съемках находится экранизация «Преступления и наказания», действие которой развернется в наши дни. Современного Раскольникова сыграет Иван Янковский, а в кадре копанию ему составят Любовь Аксенова, Алена Михайлова, Никита Тарасов, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь и Борис Хвошнянский. Режиссером выступает Владимир Мирзоев.

Громкая новость без подробностей: Плюс Студия работает над экранизацией «Дозоров».

Новые «Дозоры», сериал про Олимпиаду-80 и экранизация «Преступления и наказания»: Кинопоиск рассказал о новинках сезона
фото: «Олимпиада» / Пресс-служба Кинопоиска

У «Беспринципных» появится еще один спин-офф — «Беспринципные. Непреклонный возраст» о героях Николая Фоменко и Кристины Бабушкиной. Также анонсированы продолжения популярных проектов — пятый сезон «Мажора» и третий сезон «Метод», шоураннером которых выступит Максим Полинский, и третий сезон «Проекта "Анна Николаевна"».

Был объявлен актерский состав сериала «Олимпиада» о подготовке и проведении XXII Летних Олимпийских игр на рубеже семидесятых и восьмидесятых. В проекте появятся Григорий Верник, Игорь Гордин, Аскар Ильясов, Николай Шрайбер, Мария Карпова, Юрий Стоянов в роли Брежнева и Евгений Стычкин, который занял режиссерское кресло. Еще один грядущий режиссерский проект Стычкина — драматический сериал «Цикады» о подростковом шутинге.

Новые «Дозоры», сериал про Олимпиаду-80 и экранизация «Преступления и наказания»: Кинопоиск рассказал о новинках сезона
фото: «Этерна» / Пресс-служба Кинопоиска

Весной следующего года зрителей онлайн-кинотеатра ждет перезапуск «Этерны». Первую часть, которая выходила в онлайн-кинотеатре в 2022 году, назвали пробой пера. В новом проекте по мотивам фэнтези-книг Веры Камши сменился режиссер — сериал снимает Сергей Трофимов. Изменения коснулись и актерского состава, откуда выбыл, к примеру, Анар. Сейчас в касте Антон Рогачев, Иван Трушин, Ксения Трейстер, Иван и Виктор Добронравовы, Михаил Тройник.

Еще одна история в жанре фэнтези — «Иные» о людях со сверхспособности в альтернативном мире 1930-х годов, также эта вселенная будет развиваться в книжном формате. Главные роли исполнят Ирина Мартыненко и Вольфганг Черни, вместе с ними в касте Николай Фоменко, Илья Маланин, Линда Лапиныш и Алексей Серебряков.

Новые «Дозоры», сериал про Олимпиаду-80 и экранизация «Преступления и наказания»: Кинопоиск рассказал о новинках сезона
фото: «Иные» / Пресс-служба Кинопоиска

Через два месяца стартуют съемки «Фурии» из вселенной «Майора Грома». В главной роли — Дарья Верещагина. В следующем году состоится премьера фильма «Майор Гром: Игра»

Кинопоиск приобрел права на экранизацию трех книг Виктор Пелевина — KGBT+, Transhumanism Inc., «Путешествие в Элевсин». Был заявлен фльм по мотивам мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», обещают, что режиссерское кресло займет именитый постановщик, продюсером заявлен Антон Златопольский.

В числе анимационных новинок — «Зверский детектив», «Объяснялкины», «Киберслав».
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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   15.09.2023 - 22:41
я бы с большим удовольствием посмотрела бы сериал про олимпиаду - мне кажется, что могут конечно много придумать, но в качестве даже такого сюжета было бы интересно читать далее>>
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фильмы
БеспринципныеМажор-4Майор Гром: ИграМайор Гром: Чумной докторМетод-2ОбъяснялкиныОлимпиадаПроект «Анна Николаевна»ЦикадыЭтерна. Часть первая

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