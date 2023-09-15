Новые «Дозоры», сериал про Олимпиаду-80 и экранизация «Преступления и наказания»: Кинопоиск рассказал о новинках сезона

Кинопоиск провел презентацию сезона, рассказав о грядущих новинках.
фото: «Преступление и наказание» / Пресс-служба Кинопоиска
В съемках находится экранизация «
Преступления и наказания
», действие которой развернется в наши дни. Современного Раскольникова сыграет
Иван Янковский
, а в кадре копанию ему составят
Любовь Аксенова
,
Алена Михайлова
,
Никита Тарасов
,
Тихон Жизневский
,
Юлия Снигирь
и
Борис Хвошнянский
. Режиссером выступает
Владимир Мирзоев
.
Громкая новость без подробностей: Плюс Студия работает над экранизацией «Дозоров».
фото: «Олимпиада» / Пресс-служба Кинопоиска
У «
Беспринципных
» появится еще один спин-офф — «
Беспринципные. Непреклонный возраст
» о героях
Николая Фоменко
и
Кристины Бабушкиной
. Также анонсированы продолжения популярных проектов — пятый сезон «
Мажора
» и третий сезон «
Метод
», шоураннером которых выступит
Максим Полинский
, и третий сезон «
Проекта "Анна Николаевна"
».
Был объявлен актерский состав сериала «
Олимпиада
» о подготовке и проведении XXII Летних Олимпийских игр на рубеже семидесятых и восьмидесятых. В проекте появятся
Григорий Верник
,
Игорь Гордин
,
Аскар Ильясов
,
Николай Шрайбер
,
Мария Карпова
,
Юрий Стоянов
в роли Брежнева и
Евгений Стычкин
, который занял режиссерское кресло. Еще один грядущий режиссерский проект Стычкина — драматический сериал «
Цикады
» о подростковом шутинге.
фото: «Этерна» / Пресс-служба Кинопоиска
Весной следующего года зрителей онлайн-кинотеатра ждет перезапуск «
Этерны
». Первую часть, которая выходила в онлайн-кинотеатре в 2022 году, назвали пробой пера. В новом проекте по мотивам фэнтези-книг Веры Камши сменился режиссер — сериал снимает
Сергей Трофимов
. Изменения коснулись и актерского состава, откуда выбыл, к примеру,
Анар
. Сейчас в касте
Антон Рогачев
,
Иван Трушин
,
Ксения Трейстер
,
Иван
и
Виктор Добронравовы
,
Михаил Тройник
.
Еще одна история в жанре фэнтези — «
Иные
» о людях со сверхспособности в альтернативном мире 1930-х годов, также эта вселенная будет развиваться в книжном формате. Главные роли исполнят
Ирина Мартыненко
и
Вольфганг Черни
, вместе с ними в касте Николай Фоменко,
Илья Маланин
,
Линда Лапиныш
и
Алексей Серебряков
.
фото: «Иные» / Пресс-служба Кинопоиска
Через два месяца стартуют съемки «
Фурии
» из вселенной «
Майора Грома
». В главной роли —
Дарья Верещагина
. В следующем году состоится премьера фильма «
Майор Гром: Игра
»
Кинопоиск приобрел права на экранизацию трех книг
Виктор Пелевина
— KGBT+, Transhumanism Inc., «Путешествие в Элевсин». Был заявлен фльм по мотивам мюзикла «
Ничего не бойся, я с тобой
», обещают, что режиссерское кресло займет именитый постановщик, продюсером заявлен
Антон Златопольский
.
В числе анимационных новинок — «
Зверский детектив
», «
Объяснялкины
», «
Киберслав
».
обсуждение >>