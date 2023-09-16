Комедийный сериал «Не дождетесь» с Немоляевой и Варлей выходит 1 октября

В центре сюжета – молодой мошенник Виталик, попадающий на работу в дом престарелых, чтобы спрятаться от преследователей, которым он задолжал деньги. К новому занятию Виталик относится несерьезно – для него это способ переждать бурю и подзаработать на «подопечных». Но вскоре герой понимает, что постояльцы дома престарелых – настоящие старики-разбойники с невероятными судьбами, а их душевной молодости можно только позавидовать. Под влиянием неожиданных знакомств Виталик решается изменить свою жизнь, не подозревая, чего ему это может стоить.
«В первую очередь было очень интересно встретиться со своими старыми друзьями и коллегами, с которыми я работала и которых просто знала как актеров. Мне интересно было наблюдать за тем, как работают над своими ролями молодые актеры, интересны их поиски и приспособления. В отличие от нашего поколения молодые актеры сегодня гораздо более уверены в себе и не закомплексованы. При том, что одна из моих сцен снималась в довольно сложных погодных условиях – было холодно, снимали в межсезонье, все было максимально хорошо организовано и на площадке царила очень дружелюбная и сердечная атмосфера. Когда режиссер точно знает, что он хочет и легко может объяснить задачу актеру, работа становится творческой и радостной. Появляется желание и надежда встретиться на съемочной площадке снова. История моего персонажа – это история любви, которая возникает за пределами зрелого возраста. Это радует, значит, действительно любви все возрасты покорны. И главное в этой истории, что это не точка, а многоточие», — говорит Наталья Варлей.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
Рядом с мэтрами в кадре появятся новые лица, среди которых Владислав Кунеевский, Анна Рау и Фаина Михайлова, написавшая песню «Не дождетесь» специально для проекта. В эпизодах сыграли подопечные фонда «Артист», который поддерживает пожилых людей, посвятивших свою жизнь работе в сфере культуры.
«Наш сериал создан с любовью. К людям в целом, к бабушкам и дедушкам, к родителям, к молодым. И к самой жизни. Хочется передать зрителю этот заряд. Важно никогда не унывать, чего бы это ни стоило, жить на полную катушку, радоваться мелочам и каждому новому дню», — уверена Ольга Арлаускас, режиссер и автор сценария проекта.
Сериал создан АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор» при поддержке Института развития интернета и онлайн-кинотеатра PREMIER.
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