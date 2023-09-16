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Миядзаки остался без прав, а титаны собрались на покой: главные новости аниме за неделю

16 сентября
2023 год

Новости кино >>
16 сентября 2023

Преодолев отметку в $54,26 миллиона кассовых сборов, «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки вошло в 20-ку самых кассовых аниме Японии, попутно выкинув из списка «Сказания Земноморья» Миядзаки младшего (который Горо). Заработанные иены маститый режиссер сможет в свое удовольствие тратить на такси: из-за участившихся в Японии случаев ДТП с пожилыми водителями, полиция просит представителей старшего поколения потихоньку закругляться с покатушками на личном автомобиле. Миядзаки-сан внял призыву и отказался от водительских прав, а легендарный Citroen 2CV постановщик уже пристроил в Ghibli-парк, поближе к котобусу (см. бонус к дайджесту). Лайв-экшн по «Ван-Пису» многим пришелся по вкусу и вторую неделю не слезает с первого места самых популярных англоязычных шоу Netflix. Естественно, при таком раскладе сериал просто не могла постигнуть участь «Ковбоя Бибопа», и счастливый Эйитиро Ода уже объявил о продлении приключений Пиратов Соломенной Шляпы на второй сезон. Тем временем покемоны неожиданно устроили коллаборацию с музеем Ван Гога в Амстердаме: даже если вас не волнуют ни карманные монстры, ни постимрессионизм, все равно посмотрите ролик — красивый очень.


Создатель «Космических приключений Кобры» Буити Тэрасава скончался в возрасте 68 лет от сердечного приступа. У «Гамеры: Возрождение» появится приквел- и спин-офф-манги (спасибо издательству Kadokawa за счастливое детство). По «Истребителю демонов» выйдет видеоигра Kimetsu no Yaiba Mezase! Saikyō Taishi: релиз — в следующем году на Nintendo Switch. Кроме того, японскую гибридную консоль посетит улучшенное издание Gungrave G.O.R.E — продолжение серии игр, вдохновивших одноименное аниме. В честь 40-летия культового постапокалиптического сёнэна анонсировали новое аниме «Кулак Полярной звезды»: пока без подробностей (зато с постером!), но мы держим руку на пульсе.

Миядзаки остался без прав, а титаны собрались на покой: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о продолжении «Синего экзорциста» или новом трейлере сериала «Не ешь сырую свинину»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать 15 главных иностранных сериалов осени
15 сентября в японских кинотеатрах открылась «Фабрика иллюзий Алисы и Терезы». Накануне премьеры студия MAPPAМагическая битва», «Человек-бензопила») выпустила финальный трейлер (у нас — с русскими субтитрами!) второго полнометражного фильма сценаристки и постановщицы Мари ОкадыУкрась прощальное утро цветами обещания»).


После взрыва на сталелитейном заводе горожане оказались заперты в городе, где остановилось время. Чтобы не утратить связь с миром, когда всё придет в норму, людям запрещено что-либо менять. Больше всего от этого страдают подростки, мечтающие о будущем, а их стремление влюбиться неизбежно влияет на окружающую действительность.

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Изрядно затянувшийся финальный финал «Атаки титанов» от вышеупомянутой студии, видимо, всё же подходит к концу: второй часовой спешл заключительного сезона суперхита покажут уже 4 ноября. На официальном сайте франшизы вышел коротенький тизер (предыдущий с русскими субтитрами можно посмотреть тут), в котором остатки Разведкорпуса пытаются остановить Титана конца света. Новый ролик у нас — тоже с субтитрами:


Для тех, кто ещё не знаком с вселенной Хадзимэ Исаямы, у нас есть бесспойлерный гид по «Атаке титанов», а вспомнить, что было в предыдущих сериях, можно в наших рекапах.

Читать Уроки истории в «Атаке титанов»
Ваку-ваку! Грядут новые приключения «Семьи шпиона». Второй сезон от студий WitСага о Винланде», «Невеста чародея») и CloverWorksХоримия», «Рок-тихоня!») стартует 7 октября. Также в следующем году компания Bandai Namco Entertainment планирует выпустить на всех актуальных платформах новую игру с Аней Форджер в главной роли.

Миядзаки остался без прав, а титаны собрались на покой: главные новости аниме за неделю

В «Spy x Anya: Operation Memories» Анечка получает задание от преподавателей академии «Эдем»: создать фотодневник воспоминаний. Каждый день она посещает занятия, а свободное время проводит с семьей. В поисках объектов для фотосъемки Форджеры исследуют достопримечательности, созданные по мотивам аниме и манги. Компанию Ане составят не только Лойд и Йор, но и школьные друзья — Дэмиан, Бекки и даже Юрий Брайар с Фионой Фрост.


Wit и CloverWorks также работают над предстоящим полнометражным фильмом «Семья шпиона — Код: Белый», премьера которого в Японии намечена на 22 декабря.

Читать Гид по аниме «Семья шпиона»
К десятилетию «Девочки-волшебницы Мадоки» Aniplex и студия ShaftМартовский лев», «Истории монстров») еще в 2021 году анонсировали продолжение. Полнометражный фильм с магическим подзаголовком «Волшебный фильм 4: Переворот Вальпургиевой ночи» покажут зимой 2024-го. Смотрим дебютный тизер.


Розововолосая Мадока Канамэ — обычная ученица второго класса младшей школы Митакихара. Однажды она встречает потустороннее существо, способное исполнить любое желание в обмен на услугу: нужно посвятить всю жизнь борьбе с ведьмами. Мадока, её лучшая подруга Саяка Мики и еще несколько учениц заключают контракт с котоподобным Кюбэем и встают на защиту города. С каждым сражением девочки всё больше отдаляются от себя прежних и понимают, что означает быть волшебницей на самом деле.

Миядзаки остался без прав, а титаны собрались на покой: главные новости аниме за неделю

Над проектом работают: режиссеры Акиюки СимбоИстория цветов», «Прощай, унылый учитель») и Юкихиро Миямото (эпизоды в «Монстре» и «Как смотреть фейерверки»), сценарист сам Гэн УробутиПузырь», «Психопаспорт»), дизайнер персонажей Дзюнъитиро ТанигутиТада не может влюбиться», «Готика») и композиторка Юки КадзиураИстребитель демонов: Поезд "Бесконечный"», «Город, в котором меня нет»). Актерский состав франшизы вернется к озвучиванию персонажей, включая сэйю Мадоки — Аой Юки (Нореа дю Нок из «Ведьмы с Меркурия», Борр из «Гридмена»).

Читать Пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё
Самурайскую мангу «Синие Мибуро» авторства Цуёси ЯсудыДни») ждет аниме-адаптация студии Maho FilmИзбранный богами»). Дата релиза еще не известна, но уже объявлена творческая группа, а также имеется тизер с картинками из первоисточника.


1863 год, конец правления сёгуната Токугава. Япония стоит на пороге грандиозных перемен. Юный сирота Нио знакомится с Хидзикатой Тосидзё и Окитой Содзи — самыми смертоносными мечниками из группы ронинов, известных как «Синие волки Мибу». Мальчик вступает в их ряды, чтобы стать сильным и изменить мир к лучшему.

Миядзаки остался без прав, а титаны собрались на покой: главные новости аниме за неделю

Постановкой сериала занимается Кумико ХабараЯ стала злодейкой», «Я стою на миллионе трупов»). За сценарий отвечает Кэнта ИхараПерерождение Дяди», «Военная хроника маленькой девочки»), чардиз — Юко ОбаУютный поход») и Мияко НисидаАо Аси»), музыку пишет Юки ХаясиВолейбол!!», «Почувствуй ветер»).

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Бонус: котобус из парка Ghibli. Кастомкар сделан на базе Toyota APM и предназначен для транспортировки детей и пожилых посетителей парка. Больше 19 км/ч на таком не выжать.

Миядзаки остался без прав, а титаны собрались на покой: главные новости аниме за неделю

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