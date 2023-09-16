Миядзаки остался без прав, а титаны собрались на покой: главные новости аниме за неделю

Преодолев отметку в $54,26 миллиона кассовых сборов, «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки
вошло в 20-ку самых кассовых аниме Японии, попутно выкинув из списка «Сказания Земноморья
» Миядзаки
младшего (который Горо). Заработанные иены маститый режиссер сможет в свое удовольствие тратить на такси: из-за участившихся в Японии случаев ДТП с пожилыми водителями, полиция просит представителей старшего поколения потихоньку закругляться с покатушками на личном автомобиле. Миядзаки-сан внял призыву и отказался от водительских прав, а легендарный Citroen 2CV постановщик уже пристроил в Ghibli
-парк, поближе к котобусу (см. бонус к дайджесту). Лайв-экшн по «Ван-Пису» многим пришелся по вкусу
и вторую неделю не слезает с первого места самых популярных англоязычных шоу Netflix
. Естественно, при таком раскладе сериал просто не могла постигнуть участь «Ковбоя Бибопа
», и счастливый Эйитиро Ода
уже объявил
о продлении приключений Пиратов Соломенной Шляпы на второй сезон. Тем временем покемоны
неожиданно устроили коллаборацию с музеем Ван Гога в Амстердаме: даже если вас не волнуют ни карманные монстры, ни постимрессионизм, все равно посмотрите ролик — красивый очень.
Создатель «Космических приключений Кобры» Буити Тэрасава
скончался в возрасте 68 лет от сердечного приступа. У «Гамеры: Возрождение
» появится приквел- и спин-офф-манги (спасибо издательству Kadokawa
за счастливое детство). По «Истребителю демонов»
выйдет видеоигра Kimetsu no Yaiba Mezase! Saikyō Taish
i: релиз — в следующем году на Nintendo Switch. Кроме того, японскую гибридную консоль посетит улучшенное издание Gungrave G.O.R.E
— продолжение серии игр, вдохновивших одноименное аниме
. В честь 40-летия культового постапокалиптического сёнэна анонсировали новое аниме «Кулак Полярной звезды»
: пока без подробностей (зато с постером
!), но мы держим руку на пульсе.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о продолжении «Синего экзорциста»
или новом трейлере
сериала «Не ешь сырую свинину»
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Читать
15 главных иностранных сериалов осени
15 сентября в японских кинотеатрах открылась «Фабрика иллюзий Алисы и Терезы»
. Накануне премьеры студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Человек-бензопила
») выпустила финальный трейлер (у нас — с русскими субтитрами!) второго полнометражного фильма
сценаристки и постановщицы Мари Окады
(«Укрась прощальное утро цветами обещания
»).
После взрыва на сталелитейном заводе горожане оказались заперты в городе, где остановилось время. Чтобы не утратить связь с миром, когда всё придет в норму, людям запрещено что-либо менять. Больше всего от этого страдают подростки, мечтающие о будущем, а их стремление влюбиться неизбежно влияет на окружающую действительность.
Читать
«Пузырь» — еще одно аниме о любви и катастрофе
Изрядно затянувшийся финальный финал «Атаки титанов»
от вышеупомянутой студии
, видимо, всё же подходит к концу: второй часовой спешл заключительного сезона суперхита покажут уже 4 ноября. На официальном сайте франшизы вышел коротенький тизер (предыдущий с русскими субтитрами можно посмотреть тут
), в котором остатки Разведкорпуса пытаются остановить Титана конца света
. Новый ролик у нас — тоже с субтитрами:
Для тех, кто ещё не знаком с вселенной Хадзимэ Исаямы
, у нас есть бесспойлерный гид
по «Атаке титанов», а вспомнить, что было в предыдущих сериях, можно в наших рекапах
.
Читать
Уроки истории в «Атаке титанов»
Ваку-ваку! Грядут новые приключения «Семьи шпиона»
. Второй сезон от студий Wit
(«Сага о Винланде
», «Невеста чародея
») и CloverWorks
(«Хоримия
», «Рок-тихоня!
») стартует 7 октября. Также в следующем году компания Bandai Namco Entertainment
планирует выпустить на всех актуальных платформах новую игру с Аней Форджер
в главной роли.
В «Spy x Anya: Operation Memories
» Анечка получает задание от преподавателей академии «Эдем»: создать фотодневник воспоминаний. Каждый день она посещает занятия, а свободное время проводит с семьей. В поисках объектов для фотосъемки Форджеры исследуют достопримечательности, созданные по мотивам аниме и манги. Компанию Ане составят не только Лойд
и Йор
, но и школьные друзья — Дэмиан
, Бекки
и даже Юрий Брайар
с Фионой Фрост
.
Wit и CloverWorks также работают над предстоящим
полнометражным фильмом «Семья шпиона — Код: Белый
», премьера которого в Японии намечена на 22 декабря.
Читать
Гид по аниме «Семья шпиона»
К десятилетию «Девочки-волшебницы Мадоки» Aniplex
и студия Shaft
(«Мартовский лев
», «Истории монстров
») еще в 2021 году анонсировали продолжение. Полнометражный фильм с магическим подзаголовком «Волшебный фильм 4: Переворот Вальпургиевой ночи
» покажут зимой 2024-го. Смотрим дебютный тизер.
Розововолосая Мадока Канамэ — обычная ученица второго класса младшей школы Митакихара. Однажды она встречает потустороннее существо, способное исполнить любое желание в обмен на услугу: нужно посвятить всю жизнь борьбе с ведьмами. Мадока, её лучшая подруга Саяка Мики и еще несколько учениц заключают контракт с котоподобным Кюбэем и встают на защиту города. С каждым сражением девочки всё больше отдаляются от себя прежних и понимают, что означает быть волшебницей на самом деле.
Над проектом работают: режиссеры Акиюки Симбо
(«История цветов
», «Прощай, унылый учитель
») и Юкихиро Миямото
(эпизоды в «Монстре
» и «Как смотреть фейерверки
»), сценарист сам Гэн Уробути
(«Пузырь
», «Психопаспорт
»), дизайнер персонажей Дзюнъитиро Танигути
(«Тада не может влюбиться
», «Готика
») и композиторка Юки Кадзиура
(«Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"
», «Город, в котором меня нет
»). Актерский состав
франшизы вернется к озвучиванию персонажей, включая сэйю Мадоки — Аой Юки
(Нореа дю Нок
из «Ведьмы с Меркурия
», Борр
из «Гридмена
»).
Читать
Пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё
Самурайскую мангу «Синие Мибуро
» авторства Цуёси Ясуды
(«Дни
») ждет аниме-адаптация студии Maho Film
(«Избранный богами
»). Дата релиза еще не известна, но уже объявлена творческая группа, а также имеется тизер с картинками из первоисточника.
1863 год, конец правления сёгуната Токугава. Япония стоит на пороге грандиозных перемен. Юный сирота Нио знакомится с Хидзикатой Тосидзё и Окитой Содзи — самыми смертоносными мечниками из группы ронинов, известных как «Синие волки Мибу». Мальчик вступает в их ряды, чтобы стать сильным и изменить мир к лучшему.
Постановкой сериала занимается Кумико Хабара
(«Я стала злодейкой
», «Я стою на миллионе трупов
»). За сценарий отвечает Кэнта Ихара
(«Перерождение Дяди
», «Военная хроника маленькой девочки
»), чардиз — Юко Оба
(«Уютный поход
») и Мияко Нисида
(«Ао Аси
»), музыку пишет Юки Хаяси
(«Волейбол!!
», «Почувствуй ветер
»).
Читать
«Самурай Чамплу» — аниме о странствующем ронине
Бонус
: котобус
из парка Ghibli
. Кастомкар сделан на базе Toyota APM и предназначен для транспортировки детей и пожилых посетителей парка. Больше 19 км/ч на таком не выжать.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
обсуждение >>