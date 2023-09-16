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Умер заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин

16 сентября
2023 год

Новости кино >>
16 сентября 2023

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил его коллега, артист московского Театра на Юго-Западе Антон Белов на своей странице «ВКонтакте».

Умер заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин
фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. В 1983 году окончил актерский факультет ГИТИС. Был актером московского Театра на Юго-Западе, вместе с режиссером Валерием Беляковичем являлся одним из создателей знаменитого коллектива. Также служил в Российском Академическом Молодежном театре, был художественным руководителем Волжского драматического театра.

Всероссийскую известность Вячеславу Германовичу принесла роль замполита Староконя в сериале «Солдаты». В его фильмографии около 170 кинопроектов.
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