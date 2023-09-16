Спасти ферму на Марсе: премьера «Кибердеревни» состоится 23 сентября

Премьера сериала «Кибердеревня», основанного на вселенной YouTube-проекта birchpunk, состоится 23 сентября на Кинопоиске, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
Сюжет перенесет зрителей в 2100 год на Марс, где обустроился фермер Николай. Он счастливо живет с семьей в кибердеревне и спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Чтобы спасти свой дом, фермер отправляется в полное опасностей путешествие до Земли. Так он надеется достучаться до руководства «Ижевск Дайнемикс» и ее главы Барагозина.
«Первый ролик для режиссера Сергея Васильева был своеобразным творческим стартапом. Он прислал мне сценарий, и я сразу согласился, просто потому что это было очень смешно и талантливо. Первые выпуски мы делали целиком за свой счет, не рассчитывая ни на какие будущие бенефиты. И в дни, когда ролики стали набирать миллионы на YouTube, я каждый день получал радостный микроинфаркт: происходящее слишком было похоже на сказку. Это была не коммерческая работа, а для души. Поэтому здорово, что теперь «Кибердеревня» превратилась в полноценный сериал. Николай путешествует по разным планетам и видит остатки цивилизации. Мне кажется очень правильным, что мы почти не снимали в Москве, а ездили по России — у нас были съемки на Камчатке, в Ярославской области, Рязани, Пятигорске, Кисловодске и не только», — поделился Сергей Чихачёв.
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