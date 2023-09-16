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Премьера детектива «Напарники» приурочена ко дню памяти Сергея Пускепалиса

16 сентября
2023 год

Новости кино >>
16 сентября 2023
18 сентября НТВ покажет остросюжетный детектив «Напарники». Телепремьера многосерийного фильма приурочена ко дню памяти заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса, трагически погибшего в автокатастрофе 20 сентября прошлого года, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера детектива «Напарники» приурочена ко дню памяти Сергея Пускепалиса
фото: Пресс-служба НТВ

Иван Титов (Сергей Пускепалис) – лучший оперативник в городе. Он всегда работал без напарников, но в один момент ему навязывают сразу двоих – генеральского сына Влада (Андрей Багиров) и недавнюю выпускницу университета, «вечную отличницу» Леру (Маруся Климова). Влад, получивший диплом юриста для галочки, мечтает уехать за границу, но вынужден исполнить волю отца отца-генерала – поработать год в оперативном отделе. Лера же хочет доказать, что действительно призвана быть полицейским и училась на отлично не зря. Титов раздражён: ему приходится возиться с этой парочкой, отвечать за них, да ещё и вытаскивать из историй, в которые они постоянно влипают. Он ещё не знает, что именно эти молодые ребята научат его иначе смотреть на жизнь, и он наконец решится на важные перемены.

«Я уже так много сыграл полицейских, что вполне могу идти работать в «органы». Но это только со стороны кажется, что все мои роли однотипные. На самом деле разные предлагаемые обстоятельства, разные ситуации, что позволяет находить новые краски для моих героев. В сериале «Напарники» у меня роль оперативника Титова. Есть в нем сходство с Калёным. Как и Калёный, Титов по жизни бобыль и на службе волк-одиночка. Он всегда работал без напарников, но однажды в его отдел поступают два стажера. Педагог из Титова никакой. Однако по ходу действия ребята научат его иначе смотреть на жизнь, сделают его по-человечески лучше, и он наконец-то решится на важные перемены. В «Напарниках» у меня замечательные партнеры», – рассказывал Сергей Пускепалис во время съемок сериала «Напарники».

Премьера детектива «Напарники» приурочена ко дню памяти Сергея Пускепалиса
фото: Пресс-служба НТВ

Актриса Маруся Климова в реальной жизни – настоящий старший лейтенант МВД, она окончила Дальневосточный юридический институт с «красным дипломом» (как и ее героиня), год проработала в оперативном отделе полиции Хабаровска.

«Мне понравился сценарий проекта. Он не просто про расследование и убийства, а еще и про веселые ситуации, в которые попадают наши герои. Мне понравилась моя героиня, такой у меня еще не было. Сценарий вообще прописан так, что в нем практически 80% – это уличные съемки, и мне особенно запомнилась зимняя смена. Было очень холодно, и мы пытались шутить, подкалывать друг друга. Атмосфера на съемочной площадке была отличной, мне повезло с партнерами, у нас была потрясающая группа. Мы прошли вместе полгода, получилась практически семья», — поделилась Маруся Климова.

В проекте также снялись Максим Литовченко, Сергей Генкин, Екатерина Стулова, Сергей Багиров, Григорий Перель, Александр Поляк и другие. Режиссером выступил Михаил Кабанов.
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обсуждение >>
№ 1
Маховецкий   17.09.2023 - 00:42
Посмотрим. Верю Пускепалису, что не выбрал бы плохой сценарий. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Премьера детектива «Напарники» приурочена ко дню памяти Сергея Пускепалиса фотографии
Премьера детектива «Напарники» приурочена ко дню памяти Сергея Пускепалиса фотографии
Премьера детектива «Напарники» приурочена ко дню памяти Сергея Пускепалиса фотографии
Премьера детектива «Напарники» приурочена ко дню памяти Сергея Пускепалиса фотографии
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