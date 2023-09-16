Премьера детектива «Напарники» приурочена ко дню памяти Сергея Пускепалиса

18 сентября НТВ покажет остросюжетный детектив «Напарники». Телепремьера многосерийного фильма приурочена ко дню памяти заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса, трагически погибшего в автокатастрофе 20 сентября прошлого года, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба НТВ
Иван Титов (Сергей Пускепалис) – лучший оперативник в городе. Он всегда работал без напарников, но в один момент ему навязывают сразу двоих – генеральского сына Влада (Андрей Багиров) и недавнюю выпускницу университета, «вечную отличницу» Леру (Маруся Климова). Влад, получивший диплом юриста для галочки, мечтает уехать за границу, но вынужден исполнить волю отца отца-генерала – поработать год в оперативном отделе. Лера же хочет доказать, что действительно призвана быть полицейским и училась на отлично не зря. Титов раздражён: ему приходится возиться с этой парочкой, отвечать за них, да ещё и вытаскивать из историй, в которые они постоянно влипают. Он ещё не знает, что именно эти молодые ребята научат его иначе смотреть на жизнь, и он наконец решится на важные перемены.
«Я уже так много сыграл полицейских, что вполне могу идти работать в «органы». Но это только со стороны кажется, что все мои роли однотипные. На самом деле разные предлагаемые обстоятельства, разные ситуации, что позволяет находить новые краски для моих героев. В сериале «Напарники» у меня роль оперативника Титова. Есть в нем сходство с Калёным. Как и Калёный, Титов по жизни бобыль и на службе волк-одиночка. Он всегда работал без напарников, но однажды в его отдел поступают два стажера. Педагог из Титова никакой. Однако по ходу действия ребята научат его иначе смотреть на жизнь, сделают его по-человечески лучше, и он наконец-то решится на важные перемены. В «Напарниках» у меня замечательные партнеры», – рассказывал Сергей Пускепалис во время съемок сериала «Напарники».
фото: Пресс-служба НТВ
Актриса Маруся Климова в реальной жизни – настоящий старший лейтенант МВД, она окончила Дальневосточный юридический институт с «красным дипломом» (как и ее героиня), год проработала в оперативном отделе полиции Хабаровска.
«Мне понравился сценарий проекта. Он не просто про расследование и убийства, а еще и про веселые ситуации, в которые попадают наши герои. Мне понравилась моя героиня, такой у меня еще не было. Сценарий вообще прописан так, что в нем практически 80% – это уличные съемки, и мне особенно запомнилась зимняя смена. Было очень холодно, и мы пытались шутить, подкалывать друг друга. Атмосфера на съемочной площадке была отличной, мне повезло с партнерами, у нас была потрясающая группа. Мы прошли вместе полгода, получилась практически семья», — поделилась Маруся Климова.
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