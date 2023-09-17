Валерий Афанасьев оставит наследство Елизавете Долбниковой в мелодраме «23 августа»

«Этот проект про магию времени. Действие сюжета начинается 23 августа и заканчивается так же 23 августа. Мне кажется, в этом и заложен некий стержень истории. Здесь есть волшебство, загадка, чудо, которое происходит в нашей жизни постоянно. Я уверен: каждый зритель задумается о том, что за маленький промежуток времени его жизнь может развернуться на 180 градусов», — говорит Никита Бурячёк.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету круглая сирота медсестра Женя собирается замуж, осталось только познакомиться с родителями жениха. Но все прошло как нельзя хуже – его семья не готова принять сироту, пока она не найдет свою мать. Женя устраивается работать сиделкой к отставному полковнику полиции Василию Петровичу, их общение выливается в большую дружбу. Он помогает ей искать мать, а девушка пытается примирить полковника с сыном Петром, в которого сама и влюбляется. Но Пётр совсем не рад появлению в их доме «приживалки» — он подозревает Женю в меркантильном интересе к своему отцу. Неожиданно Василий Петрович умирает, общее горе сближает Женю и Петра. Они становятся близки. Разбирая документы полковника, Женя узнает, что Василий Петрович завещал ей свой дом. Она не решается признаться в этом Петру, однако он узнает об этом от нотариуса, и это становится причиной их разрыва. Пётр уезжает за границу, а девушку ждут две новости: она находит адрес своей настоящей матери и узнает, что беременна.
По словам Елизаветы Долбниковой, «Женя – очень ранимая девушка, которая, однако, при случае умеет проявить напор и упрямство. Она детдомовская, но грубой и озлобленной она оттуда не вышла, скорее осторожной к новым людям и очень жаждущей тепла и заботы. Отчасти мы с Женей похожи, но самое большое совпадение – мы обе жуть как боимся уколов и вида крови! Так что эти сцены было снимать непросто, зато по-настоящему. Конечно, это история о любви. Но кроме того, о взаимоотношениях родителей и детей, о принятии выбора другого человека, о взрослении и умении брать на себя ответственность, об ошибках и умении их прощать, о смелости принимать вызовы жизни».
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