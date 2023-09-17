Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Игра «Неудержимые 4»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Валерий Афанасьев оставит наследство Елизавете Долбниковой в мелодраме «23 августа»

17 сентября
2023 год

Новости кино >>
17 сентября 2023

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Александра Канановича «23 августа». Главные роли исполнили Елизавета Долбникова, Никита Бурячёк и Валерий Афанасьев, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

«Этот проект про магию времени. Действие сюжета начинается 23 августа и заканчивается так же 23 августа. Мне кажется, в этом и заложен некий стержень истории. Здесь есть волшебство, загадка, чудо, которое происходит в нашей жизни постоянно. Я уверен: каждый зритель задумается о том, что за маленький промежуток времени его жизнь может развернуться на 180 градусов», — говорит Никита Бурячёк.

Валерий Афанасьев оставит наследство Елизавете Долбниковой в мелодраме «23 августа»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету круглая сирота медсестра Женя собирается замуж, осталось только познакомиться с родителями жениха. Но все прошло как нельзя хуже – его семья не готова принять сироту, пока она не найдет свою мать. Женя устраивается работать сиделкой к отставному полковнику полиции Василию Петровичу, их общение выливается в большую дружбу. Он помогает ей искать мать, а девушка пытается примирить полковника с сыном Петром, в которого сама и влюбляется. Но Пётр совсем не рад появлению в их доме «приживалки» — он подозревает Женю в меркантильном интересе к своему отцу. Неожиданно Василий Петрович умирает, общее горе сближает Женю и Петра. Они становятся близки. Разбирая документы полковника, Женя узнает, что Василий Петрович завещал ей свой дом. Она не решается признаться в этом Петру, однако он узнает об этом от нотариуса, и это становится причиной их разрыва. Пётр уезжает за границу, а девушку ждут две новости: она находит адрес своей настоящей матери и узнает, что беременна.

По словам Елизаветы Долбниковой, «Женя – очень ранимая девушка, которая, однако, при случае умеет проявить напор и упрямство. Она детдомовская, но грубой и озлобленной она оттуда не вышла, скорее осторожной к новым людям и очень жаждущей тепла и заботы. Отчасти мы с Женей похожи, но самое большое совпадение – мы обе жуть как боимся уколов и вида крови! Так что эти сцены было снимать непросто, зато по-настоящему. Конечно, это история о любви. Но кроме того, о взаимоотношениях родителей и детей, о принятии выбора другого человека, о взрослении и умении брать на себя ответственность, об ошибках и умении их прощать, о смелости принимать вызовы жизни».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Dомашний» покажет «Плохую дочь» с Даной Абызовой и Вячеславом Чепурченко
На «Dомашнем» состоится премьера мелодрам с Валентиной Ельшанской, Ильей Носковым и Екатериной Даниловой
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Валерий АфанасьевНикита БурячёкЕлизавета ДолбниковаАлександр Кананович
фильмы
23 августа

фотографии >>
Валерий Афанасьев оставит наследство Елизавете Долбниковой в мелодраме «23 августа» фотографии
Валерий Афанасьев оставит наследство Елизавете Долбниковой в мелодраме «23 августа» фотографии
Валерий Афанасьев оставит наследство Елизавете Долбниковой в мелодраме «23 августа» фотографии
Валерий Афанасьев оставит наследство Елизавете Долбниковой в мелодраме «23 августа» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Игра «Неудержимые 4»

Скорбим

Николай Добронравов
16 сентября ушел из жизни поэт Николай Добронравов.
Вячеслав Гришечкин
15 сентября ушёл из жизни актёр Вячеслав Гришечкин.
Игорь Кечаев
14 сентября ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Кечаев.

День рождения >>

Евгений Антропов
Наталья Гребёнкина
Мария Казначеева
Янина Лисовская
Георгий Менглет
Владимир Меньшов
Дмитрий Мухин
Ольга Олексий
Игорь Охлупин
Фёдор Стуков
Энн Бэнкрофт
Долорес Костелло
Родди Макдауэлл
Нанчо Ново
Джон Риттер
Анна Цесляк
Кайл Чандлер
все родившиеся 17 сентября >>

Афиша кино >>

Мегаломаньяк. Реинкарнация
фильм ужасов
Бельгия, 2022
Неудержимые 4
боевик, комедия, приключения
США, 2023
Остаться в живых
триллер
Италия, 2022
Чужая
драма, приключения
Россия, 2023
Монстр и маги синих морей
комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Одной безумной ночью
комедия, мелодрама
Австралия, 2023
Первый день моей жизни
мелодрама, фэнтези
Италия, 2023
Вселенная Стивена Кинга
биография
Бельгия, США, Франция, 2022
Я — богиня
комедия, мелодрама
Россия, 2023
У людей так бывает
мелодрама
Россия, 2023
Бери да помни
комедия
Россия, 2023
Дозор Джунглей: Кругосветка
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?