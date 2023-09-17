«Водный мальчик» из Таджикистана признан лучшим фильмом форума «Золотая арка»

Объявлены победители конкурсной программы Международного форума национальных кинематографий «Золотая арка» имени Рустама Ибрагимбекова
. Согласно пресс-службе Конфедерации Союзов кинематографистов, лучшим игровым фильмом признан «Водный мальчик» таджикского режиссера Файзулло Файзова.
Среди неигровых работ победу одержал киргизский «Почтальон» Ибадыллы Аджибаева. Лучшим дебютом назвали ленту «Скоро кончится лето
» Яны Скопиной
. В анимационной секции отметили наградой «Блюз» Давида Бабаяна
, в конкурсе короткого метра — картину Умедшо Мирзоширинова
«Младший брат ангелов», а азербайджанский «Колодец» Эльнура Паши удостоен звания лучшего студенческого дебюта.
Всего в этом году на участие в конкурсной программе Форума была подана 51 заявка от участников из семи государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
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