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«Водный мальчик» из Таджикистана признан лучшим фильмом форума «Золотая арка»

17 сентября
2023 год

Новости кино >>
17 сентября 2023
Объявлены победители конкурсной программы Международного форума национальных кинематографий «Золотая арка» имени Рустама Ибрагимбекова. Согласно пресс-службе Конфедерации Союзов кинематографистов, лучшим игровым фильмом признан «Водный мальчик» таджикского режиссера Файзулло Файзова.

«Водный мальчик» из Таджикистана признан лучшим фильмом форума «Золотая арка»
фото: vk.com

Среди неигровых работ победу одержал киргизский «Почтальон» Ибадыллы Аджибаева. Лучшим дебютом назвали ленту «Скоро кончится лето» Яны Скопиной. В анимационной секции отметили наградой «Блюз» Давида Бабаяна, в конкурсе короткого метра — картину Умедшо Мирзоширинова «Младший брат ангелов», а азербайджанский «Колодец» Эльнура Паши удостоен звания лучшего студенческого дебюта.

Всего в этом году на участие в конкурсной программе Форума была подана 51 заявка от участников из семи государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
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