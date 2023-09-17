Не стало режиссера фильмов «Дюба-Дюба» и «Кармен» Александра Хвана

На 66-м году жизни не стало секретаря правления Союза кинематографистов России, члена Правления Киностудии Горького, режиссера, сценариста, художника и актера Александра Хвана
. Печальную новость сообщил его коллега Григорий Константинопольский
в одой из запрещенных социальных сетей.
«Сегодня, в 11.20 умер режиссер Саша Хван. Мой товарищ и коллега. Царствие небесное. Когда уходят старшие товарищи — это больно... но когда ровесники и друзья... ты фиксируешься на этой временной точке... понимаешь какая короткая и бессмысленная и безжалостная жизнь. Саше было 65 лет. Мы познакомились с ним в 89-ом. Он пригласил меня сниматься в фильме "Дюба Дюба" в одной из главных ролей... потом Саша поедет с этим фильмом в Канны в основной конкурс… все только начиналось... сколько надежд! Сколько грандиозных планов… а позавчера я говорил с ним по телефону — он был в хосписе. Тяжелая болезнь. Он курил, пил шампанское, был в измененном состоянии — спокойный, и, кажется не понимающий где он и что с ним... за спиной — снято около 30 фильмов и сериалов... творческие споры, кастинги, разбитое сердце, надежды, невзаимная любовь, бывшая дружба, безденежье и нищета, повзрослевшие, разъехавшийся дети, бывшие жены... удивление от жизни... никого нет. Ничего не осталось. Все в прошлом. Лена Хван, мои соболезнования. Держись. Мы все тут только на время... зато каким оно было! Иногда искрило и мы все же были счастливы. Светлая память, Саша...», —
написал Константинопольский.
Александр Фёдорович Хван
родился 28 декабря 1957-го в Чебоксарах. Учился в художественной школе. В 1980-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Льва Кулиджанова
и Татьяны Лиозновой
. В 1979-м в качестве дипломного спектакля актерской мастерской поставил пьесу Бертольта Брехта
«Мамаша Кураж и ее дети». Дипломной кинематографической работой стал «Шнур». Известность получил в 1992-м, когда снял фильм «Дюба-Дюба
» с Олегом Меньшиковым
в главной роли. Картина была удостоена приза кинопрессы за лучший дебют и успешно участвовала в нескольких кинофестивалях, в том числе и в Каннском. Поставил также ленты «Дрянь — хорошая, Дрянь — плохая
», «Умирать легко
», «Шатун
», «Кармен
», сериалы «Хитровка
», «Предлагаемые обстоятельства
», «Голоса
», «Марьина роща
» и новеллы для киноальманахов «Доминус
», «Прибытие поезда
» и «Черная комната
». В качестве актера засветился в фильмах «Научная секция пилотов
», «Странное время
», «Питер FM
», «Сердце Пармы
» и в сериалах «Дети Арбата
», «Зорге
» и «По ту сторону смерти
».
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