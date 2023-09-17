Картина «Агата и сыск. Выгодный риск» получила гран-при фестиваля «Амурская осень»

В конкурсе короткого метра победу одержала лента Григория Сазанова «Расскажи». У короткометражного фильма Виктории Дёгтевой «Черное» призы за режиссуру и мужскую роль Сергея Муравьёва, у «Уроков музыки» Кристины Зыбенковой — награда за женскую роль Елены Ворончихиной и специальный диплом председателя жюри. Спецдиплом жюри «За чувственный минимализм» вручили оператору Даниилу Кононову, работавшему над картиной «Лелера». Дипломом прессы «За гуманизм и человеческое отношение в самых экстремальных ситуациях» отмечен «Дурачек» Влада Краснослободцева. Кроме того, приза за лучший иностранный короткометражный фильм удостоено «Зеркальное озеро» Джан Шана Мэя.
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