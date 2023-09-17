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Картина «Агата и сыск. Выгодный риск» получила гран-при фестиваля «Амурская осень»

17 сентября
2023 год

Новости кино >>
17 сентября 2023
Картина Владимира Койфмана «Агата и сыск. Выгодный риск» получила гран-при имени Валерия Приёмыхова 21-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень». Об этом сообщается на сайте смотра.

Три награды — за сценарий, ключевую роль Ирины Гринёвой и приз зрительских симпатий — достались ленте Максима Шабалина «Времена года». Две статуэтки вручили «Новому чуду» Александры Стреляной за режиссуру и многообещающий актерский дебют Ананке Арейру. Владимир Вдовиченков, сыгравший в фильме Олега Асадулина «Туда-обратно», получил журавля за лучшую мужскую роль. Приз прессы «За умение раздвигать границы реальности» достался «Зоне Вселенной» Александра Садреддини.

Картина «Агата и сыск. Выгодный риск» получила гран-при фестиваля «Амурская осень»
фото: кадр из фильма «Туда-обратно»

В конкурсе короткого метра победу одержала лента Григория Сазанова «Расскажи». У короткометражного фильма Виктории Дёгтевой «Черное» призы за режиссуру и мужскую роль Сергея Муравьёва, у «Уроков музыки» Кристины Зыбенковой — награда за женскую роль Елены Ворончихиной и специальный диплом председателя жюри. Спецдиплом жюри «За чувственный минимализм» вручили оператору Даниилу Кононову, работавшему над картиной «Лелера». Дипломом прессы «За гуманизм и человеческое отношение в самых экстремальных ситуациях» отмечен «Дурачек» Влада Краснослободцева. Кроме того, приза за лучший иностранный короткометражный фильм удостоено «Зеркальное озеро» Джан Шана Мэя.

Лучшим проектом лаборатории незавершенных проектов стала лента Тимура Чоплиани «Здесь недалеко». Диплом секции «За философский взгляд на законы мироздания» достался «Следствию и причине» Полины Фроловой. На фестивале также вручили спецприз губернатора Амурской области — Александру Пашутину, приз за вклад в комедию имени Леонида Гайдая — сценаристу Аркадию Инину, специальный приз педагогу и наставнику — Елене Борзовой, приз от Министерства культуры Амурской области – фильму Дениса Павленко «На берегу», приз исполнительной дирекции фестиваля «За преданность Амурскому зрителю» – Юрию Чернову, а приз Сергея Новожилова – режиссеру «Фургона желаний» Дмитрию Сергину.
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