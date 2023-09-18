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Наш ответ «Дряни»: драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской стартует 25 сентября в Okko

18 сентября
2023 год

Новости кино >>
18 сентября 2023
Премьера драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской состоится 25 сентября в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Наш ответ «Дряни»: драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской стартует 25 сентября в Okko
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Главная героиня Ира (Ингрид Олеринская) работает в МФЦ, считает это место адом на земле и с трудом способна в понедельник утром обслуживать пенсионеров, мамочек с детьми и эмигрантов. У Иры есть парень-зануда Сергей (Григорий Калинин). Он сценарист сериалов, которые выходят на государственных каналах, но сам обожает авторские драмы, на которых в кинотеатрах нет даже субтитров. А подруга Иры Катя (Алена Бутылкина) недавно родила и теперь полностью занята младенцем. После очередной ссоры с Сергеем работница МФЦ проводит ночь с новым коллегой Феликсом (Иван Купреенко). Через несколько дней Сергей возвращается к Ире, а девушка чувствует тошноту. Несколько положительных тестов на беременность подтверждают ее опасения. Но кто отец — Сергей или Феликс? И готова ли Ира к материнству? Дерзкое драмеди о не самой приятной, но язвительной и остроумной современной москвичке.

Наш ответ «Дряни»: драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской стартует 25 сентября в Okko
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По словам создателей проекта, «Ира» — наш ответ «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж. Режиссером, автором сценария и креативным продюсером десятисерийного комедийного сериала выступил Алим БесчоковНеличная жизнь», «Гусар»).

Наш ответ «Дряни»: драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской стартует 25 сентября в Okko
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Сценарий «Иры» захватил меня с первых строчек, и я сразу же осознала, что хочу ее сыграть. На протяжении всех съемок я была максимально погружена в процесс и «не снимала пальто», даже оказываясь дома. Моя героиня очень много размышляет и ломает четвертую стену, общаясь со зрителем, поэтому материала было много. Домашней работы тоже. Порой было очень сложно, потому что режиссер точно знал, чего хочет, и направлял меня туда, где мне порой было совсем не сладко, но я очень благодарна за этот опыт. Выход из зоны комфорта позволяет расти. Я вложила в «Иру» много себя, но и хочу отметить, что ничего бы не было, если бы не Алим Бесчоков и его сценарий. Тонкий юмор и жизненные ситуации, казалось бы такая простая история, но это и увлекает. Думаю, этот сериал точно найдет своего зрителя и точно не оставит равнодушным. Только прошу, посмотрите весь сезон, а потом уже сделайте вывод», — говорит Ингрид Олеринская.

В сериале также приняли участие Светлана Камынина, Максим Стоянов, Андрей Федорцов, Михаил Тройник, Александр Усердин и Юлия Волкова.
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Алим БесчоковАлёна БутылкинаЮлия ВолковаГригорий КалининСветлана КамынинаИван КупреенкоИнгрид ОлеринскаяМаксим СтояновМихаил ТройникАлександр УсердинАндрей Федорцов
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ГусарДряньИраНеличная жизнь

фотографии >>
Наш ответ «Дряни»: драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской стартует 25 сентября в Okko фотографии
Наш ответ «Дряни»: драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской стартует 25 сентября в Okko фотографии
Наш ответ «Дряни»: драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской стартует 25 сентября в Okko фотографии
Наш ответ «Дряни»: драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской стартует 25 сентября в Okko фотографии
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