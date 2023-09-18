Гран-при кинофестиваля в Торонто получил фильм «Американское чтиво» Корда Джефферсона

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Новости кино Премьера детектива «Напарники» приурочена ко дню памяти Сергея Пускепалиса Сериал стартует 18 сентября на НТВ

Рецензии на фильмы «Кентавр»: Таксист на драйве Триллер про водителя и его то ли пассажирку, то ли жертву

Новости кино Умер заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин Ему был 61 год

Новости кино Новые «Дозоры», сериал про Олимпиаду-80 и экранизация «Преступления и наказания»: Кинопоиск рассказал о новинках сезона Также зрителей ждут продолжения «Мажора», «Метода» и перезапуск «Этерны»

Новости кино Комедийный сериал «Не дождетесь» с Немоляевой и Варлей выходит 1 октября Премьера состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER в Международный день пожилых людей

Лайфстайл Внезапно: Александр Петров женился на девушке после нескольких свиданий Вот это приворот!