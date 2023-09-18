Гран-при кинофестиваля в Торонто получил фильм «Американское чтиво» Корда Джефферсона

Объявлены итоги 48-го кинофестиваля в Торонто. Главный приз зрительских симпатий получил фильм «Американское чтиво» Корда Джефферсона, сообщается на сайте смотра.
фото: tiff.net
Награду за лучший короткометражный фильм получил мультфильм «Электра» режиссера российского происхождения Дарьи Кащеевой. Ее картина также в этом году участвовала в программе La Cinef Каннского кинофестиваля.
Приза зрительских симпатий в программе Midnight Madness удостоилась лента Ларри Чарльза «Дикс: Мюзикл». Лучшим документальным фильмом признали работу Роберта Маккалума «Мистер Наряд: Волшебство игры». Приз ФИПРЕССИ достался проекту «Морская трава» Мередит Хама-Браун, а в секции «Платформа» победу одержал Тарсем Сингх с фильмом «Дорогой Ясси».
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