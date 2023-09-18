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Гран-при кинофестиваля в Торонто получил фильм «Американское чтиво» Корда Джефферсона

18 сентября
2023 год

Новости кино >>
18 сентября 2023

Объявлены итоги 48-го кинофестиваля в Торонто. Главный приз зрительских симпатий получил фильм «Американское чтиво» Корда Джефферсона, сообщается на сайте смотра.

Гран-при кинофестиваля в Торонто получил фильм «Американское чтиво» Корда Джефферсона
фото: tiff.net

Награду за лучший короткометражный фильм получил мультфильм «‎Электра»‎ режиссера российского происхождения Дарьи Кащеевой. Ее картина также в этом году участвовала в программе La Cinef Каннского кинофестиваля.

Приза зрительских симпатий в программе Midnight Madness удостоилась лента Ларри Чарльза «‎Дикс: Мюзикл»‎. Лучшим документальным фильмом признали работу Роберта Маккалума «‎Мистер Наряд: Волшебство игры». Приз ФИПРЕССИ достался проекту «‎Морская трава»‎ Мередит Хама-Браун, а в секции «Платформа» победу одержал Тарсем Сингх с фильмом «Дорогой Ясси».
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