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Валя Карнавал окажется в центре криминальных разборок в комедии «Экстрим»

18 сентября
2023 год

Новости кино >>
18 сентября 2023

Стартовали съемки комедийного сериала «Экстрим», где главные роли исполнят Дмитрий Белоцерковский и блогер Валя Карнавал. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Валя Карнавал окажется в центре криминальных разборок в комедии «Экстрим»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Сериал расскажет историю Сергея, парня из глубинки, которому поручили развлечь важную гостью из Москвы – дочь полковника Олю. Способов впечатлить искушенную столичную девушку из богатой семьи в провинции оказалось немного, и тогда Сергей вместе с друзьями решил устроить своего рода шоу – инсценировку в стиле разборок «лихих 90-х», которые закончатся счастливым спасением девушки. Только Оля приняла этот «аттракцион» за реальность. Но вскоре его обман вскрылся, и героиня решила отомстить.

В комедии также снимаются Ян Цапник, Марина Федункив, Семен Стругачев, Семен Молоканов, Юлия Серина, Игорь Жижикин и Олег Васильков. Режиссером выступает Андрей Берченко. Производством сериала занимается студия «ФУ-24» и Park Production. Продюсируют Джаник Файзиев и Дмитрий Добужинский.
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№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   18.09.2023 - 16:16
Ого?! Из одноименной короткометражки '19 года выйдет целый сериал? Неплохо, глядя на ее рейт и представляя все это в более длительном, сериальном варианте и в жанре комедии, то и сериал должен... читать далее>>
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Валя Карнавал окажется в центре криминальных разборок в комедии «Экстрим» фотографии
Валя Карнавал окажется в центре криминальных разборок в комедии «Экстрим» фотографии
Валя Карнавал окажется в центре криминальных разборок в комедии «Экстрим» фотографии
Валя Карнавал окажется в центре криминальных разборок в комедии «Экстрим» фотографии
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