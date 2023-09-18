Валя Карнавал окажется в центре криминальных разборок в комедии «Экстрим»

Стартовали съемки комедийного сериала «Экстрим», где главные роли исполнят Дмитрий Белоцерковский и блогер Валя Карнавал. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
Сериал расскажет историю Сергея, парня из глубинки, которому поручили развлечь важную гостью из Москвы – дочь полковника Олю. Способов впечатлить искушенную столичную девушку из богатой семьи в провинции оказалось немного, и тогда Сергей вместе с друзьями решил устроить своего рода шоу – инсценировку в стиле разборок «лихих 90-х», которые закончатся счастливым спасением девушки. Только Оля приняла этот «аттракцион» за реальность. Но вскоре его обман вскрылся, и героиня решила отомстить.
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