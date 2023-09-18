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Анастасия Талызина попадает во временную петлю в сериале «Один хороший день»

18 сентября
2023 год

Новости кино >>
18 сентября 2023
Стартовали съемки семейной романтической комедии «Один хороший день» с Анастасией Талызиной в главной роли. Режиссерское кресло занял Кирилл БелевичКазанова»). Производством занимается кинокомпании 1-2-3 Production при поддержке Фонда кино и PREMIER, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Анастасия Талызина попадает во временную петлю в сериале «Один хороший день»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В центре сюжета – молодая и амбициозная девушка Катя (Анастасия Талызина), которая мечтает стать крутым модельером и уехать в Москву. Ее таланту тесно в поселке городского типа с названием Жупа, да и у матери Кати совсем другие представления о будущем дочери. Окончательно решившись совершить побег из родного города, Катя неожиданно попадает во временную петлю одного безумного дня: теперь ей предстоит разобраться в причинах этого круговорота событий и найти правильный выход.

В актерском составе также Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Олеся Железняк, Гоша Куценко, Альбина Кабалина, Добрыня Оболенский, Дмитрий Бергер и Эрик Яралов. В необычной роли в фильме появится певица Наташа Королева. Роль Звезды, выступающей на Дне города, была написана специально для нее.

Анастасия Талызина попадает во временную петлю в сериале «Один хороший день»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Продюсерами «Одного хорошего дня» выступают Иван Голомовзюк, Нелли Яралова, Макар Кожухов и Марина Катая.

«Алексей Зотов, автор идеи фильма, вместе с соавторами показал нам сценарий, и это был тот случай, когда ты как продюсер принимаешь решение в одночасье. Это наивная, смешная и, кажется, простая история — но довольно сложная в части сценарной работы. И именно потому, что для Алексея Зотова эта история очень личная, она получилась такой трогательной и настоящей, несмотря на парадоксальный комедийный движок сюжета. Кроме основных авторов проекта к доработке сценария мы привлекли Олега Маловичко, Максима Кудымова и Ивана Баранова. С Кириллом Белевичем мы сделали народный хит, сериал «Казанова», он невероятно круто работает с актерами и лирическими душевными историями», — говорит Нелли Яралова.

Анастасия Талызина попадает во временную петлю в сериале «Один хороший день»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

«Фильм «Один хороший день» – как раз та веселая, душевная история с глубоким смыслом, которой не хватало на больших экранах. PREMIER начал производить полнометражные ориджиналс – это очень важный шаг для нас, и я рад, что мы делаем его в такой замечательной компании», — отмечает Макар Кожухов, заместитель генерального директора PREMIER.

В широкий прокат фильм выйдет в 2024 году, затем будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER.
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Анастасия Талызина попадает во временную петлю в сериале «Один хороший день» фотографии
Анастасия Талызина попадает во временную петлю в сериале «Один хороший день» фотографии
Анастасия Талызина попадает во временную петлю в сериале «Один хороший день» фотографии
Анастасия Талызина попадает во временную петлю в сериале «Один хороший день» фотографии
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