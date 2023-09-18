Анастасия Талызина попадает во временную петлю в сериале «Один хороший день»

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Рецензии на фильмы «Кентавр»: Таксист на драйве Триллер про водителя и его то ли пассажирку, то ли жертву

Новости кино Миядзаки остался без прав, а титаны собрались на покой: главные новости аниме за неделю Много Форджеров, ронинов, девочек-волшебниц и застывшего времени (а еще — реальный котобус!)

Интервью Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит» Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса

Новости кино Премьера детектива «Напарники» приурочена ко дню памяти Сергея Пускепалиса Сериал стартует 18 сентября на НТВ

Новости кино Новые «Дозоры», сериал про Олимпиаду-80 и экранизация «Преступления и наказания»: Кинопоиск рассказал о новинках сезона Также зрителей ждут продолжения «Мажора», «Метода» и перезапуск «Этерны»

Новости кино Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев останутся единственным людьми на планете в комедии «Адам и Ева 2.0» Режиссером фильма выступает Илья Фарфель