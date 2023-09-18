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«Летучий корабль» выйдет в прокат 7 марта 2024 года

18 сентября
2023 год

Новости кино >>
18 сентября 2023
Романтическая сказка «Летучий корабль» по мотивам одноименного советского мультфильма выйдет в российский прокат 7 марта 2024 года. Фильм режиссера Ильи Учителя выпустит компания «Наше Кино».



По сюжету Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана – волшебные существа, любовь и мечта.

Роль Ивана исполнил Александр Метелкин, а Забавы — Ксения Трейстер. Певица Полина Гагарина перевоплотилась в ведьму Леди Джейн, чья роль была написана специально для киноэкранизации. Андрей Бурковский сыграл хитрого Поля. Леонид Ярмольник предстал в образе Царя, Федор Добронравов – Полкана, а Анна Уколова — Соловья-Разбойника. Также в фильме появятся анимированные персонажи.

«Летучий корабль» выйдет в прокат 7 марта 2024 года

«Сказка о том, как не предавать свою мечту, актуальна в любые времена. Фильм рассказывает любимую зрителями историю современным киноязыком. Мы видим своей задачей не повторить, а удивить: в фильме мы значительно развили событийный ряд, обогатив его новыми драматургическими поворотами – неожиданными и интригующими, и, конечно, добавили юмора, переосмыслили всеми любимую музыку. Уверен, никто не останется равнодушным», — говорит режиссер Илья Учитель.

Всем известные хиты из мультфильма появятся в ленте, но в новом прочтении. Прозвучат и другие известные песни, вплетенные в канву повествования.

Созданием проекта занималась киностудия «РОК» при поддержке Фонда кино, а также при участии киностудии «Союзмультфильм», онлайн-кинотеатра Okko и кинокомпании «Контент-Клуб».
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Летучий корабльЛетучий корабль

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«Летучий корабль» выйдет в прокат 7 марта 2024 года фотографии
«Летучий корабль» выйдет в прокат 7 марта 2024 года фотографии
«Летучий корабль» выйдет в прокат 7 марта 2024 года фотографии
«Летучий корабль» выйдет в прокат 7 марта 2024 года фотографии
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