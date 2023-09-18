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Бог, монах и коммунисты: Шайа ЛаБаф в трейлере фильма «Молодой папа»

18 сентября
2023 год

Новости кино >>
18 сентября 2023
В сети появился дублированный трейлер байопика «Молодой папа» режиссёра Абеля ФеррарыНули и единицы»). Лента посвящена жизни монаха Пио из Пьетрельчины — знаменитого религиозного
деятеля начала XX века, канонизированного католической церковью в 2002 году.


По сюжету Пио отправляется служить в монастырь деревни Сан-Джованни-Ротондо на юге Италии ровно после Первой мировой войны. Восстановление утраченного быта и процветание надежд на новую жизнь сопровождаются ростом популярности социалистических идей — процессом, которому противостоят действующие власти деревни. Пио начинает помогать местным жителям, духовно поддерживая их и творя чудеса. Грядут выборы 1920 года, которые могут обернуться трагедией для населения. Падре становится свидетелем исторических событий, ведя собственную борьбу с искушениями.

Главные роли в картине исполнили Шайа ЛаБаф, Азия Ардженто, Марко Леонарди, Кристина Кириак, Винченцо Креа, Сальваторе Руокко, Лука Лионелло, Брандо Пачитто, Стелла Мастрантонио, Игнацио Олива, Эрманно Де Бьяджи, Алессандро Кремона и другие.

Бог, монах и коммунисты: Шайа ЛаБаф в трейлере фильма «Молодой папа»

«Утверждение Шайи ЛаБафа на роль падре Пио совпало с таким периодом в жизни актёра, когда он ощутил сильнейшую связь с историей героя в фильме, — поделился режиссёр. — ЛаБаф из тех артистов, которые отдаются работе полностью и готовы запрыгнуть в грузовик, чтобы отправиться в монастырь в Калифорнии. Он привнёс в образ свой личный опыт, и зритель наблюдает за человеком, по-настоящему проживающим очень похожие эмоции и чувства. Речь не идёт лишь о костюмах и ритуальных действиях».

Премьера «Молодого папы» состоялась на Венецианском кинофестивале в 2022 году, а в российский прокат фильм выйдет 12 октября.
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Бог, монах и коммунисты: Шайа ЛаБаф в трейлере фильма «Молодой папа» фотографии
Бог, монах и коммунисты: Шайа ЛаБаф в трейлере фильма «Молодой папа» фотографии
Бог, монах и коммунисты: Шайа ЛаБаф в трейлере фильма «Молодой папа» фотографии
Бог, монах и коммунисты: Шайа ЛаБаф в трейлере фильма «Молодой папа» фотографии
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