Бог, монах и коммунисты: Шайа ЛаБаф в трейлере фильма «Молодой папа»

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Интервью Александр Олешко: «Нужно отдавать себе отчет, что быть родителем наполовину невозможно. Так же, как и артистом» Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке

Новости кино Умер заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин Ему был 61 год

Новости кино Миядзаки остался без прав, а титаны собрались на покой: главные новости аниме за неделю Много Форджеров, ронинов, девочек-волшебниц и застывшего времени (а еще — реальный котобус!)

Спутник телезрителя «Киллер Джо»: Они заказали убийство В ночь с 18 на 19 сентября, 02:40, Кино ТВ

Интервью Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит» Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса