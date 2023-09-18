Бог, монах и коммунисты: Шайа ЛаБаф в трейлере фильма «Молодой папа»

В сети появился дублированный трейлер байопика «Молодой папа
» режиссёра Абеля Феррары
(«Нули и единицы
»). Лента посвящена жизни монаха Пио из Пьетрельчины — знаменитого религиозного
деятеля начала XX века, канонизированного католической церковью в 2002 году.
По сюжету Пио отправляется служить в монастырь деревни Сан-Джованни-Ротондо на юге Италии ровно после Первой мировой войны. Восстановление утраченного быта и процветание надежд на новую жизнь сопровождаются ростом популярности социалистических идей — процессом, которому противостоят действующие власти деревни. Пио начинает помогать местным жителям, духовно поддерживая их и творя чудеса. Грядут выборы 1920 года, которые могут обернуться трагедией для населения. Падре становится свидетелем исторических событий, ведя собственную борьбу с искушениями.
Главные роли в картине исполнили Шайа ЛаБаф
, Азия Ардженто
, Марко Леонарди
, Кристина Кириак
, Винченцо Креа
, Сальваторе Руокко
, Лука Лионелло
, Брандо Пачитто
, Стелла Мастрантонио
, Игнацио Олива
, Эрманно Де Бьяджи
, Алессандро Кремона
и другие.
«Утверждение Шайи ЛаБафа на роль падре Пио совпало с таким периодом в жизни актёра, когда он ощутил сильнейшую связь с историей героя в фильме
, — поделился режиссёр. — ЛаБаф из тех артистов, которые отдаются работе полностью и готовы запрыгнуть в грузовик, чтобы отправиться в монастырь в Калифорнии. Он привнёс в образ свой личный опыт, и зритель наблюдает за человеком, по-настоящему проживающим очень похожие эмоции и чувства. Речь не идёт лишь о костюмах и ритуальных действиях
».
Премьера «Молодого папы
» состоялась на Венецианском кинофестивале в 2022 году, а в российский прокат фильм выйдет 12 октября.
обсуждение >>