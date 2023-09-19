Руками не трогать: новый трейлер задорного аниме «Нежити не повезло»

Остросюжетный сёнэн «Нежити не повезло»
спешит поделиться новым трейлером и датой релиза. Предыдущие проморолики можно посмотреть тут
(с русскими субтитрами) и тут
(без). Сериал от студии David Production
(«Невероятные приключение ДжоДжо
», «Несносные пришельцы
») покажут 6 октября.
18-летняя Фуко Идзумо
обладает аномальной неудачей: те, кто её касаются, гибнут от невероятных ЧП. Устав от тяжкого бремени (к тому же любимая сёдзё
-манга закончилась), девушка решает исправить ситуацию самым радикальным способом. От суицида её спасает бессмертный Энди
— нежить, обижающаяся, когда его называют зомби. Парень не боится смертельных прикосновений — даже наоборот: с помощью проклятия Фуко он надеется обрести истинную смерть.
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«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — еще одно путешествие нежити
Отчаявшуюся Фуко озвучивает Моэ Кахара
(Рин из «Вермейл в золотом
», Хасу из «Сердца куноити Цубаки
»), а живучего Энди — Юити Накамура
(Сатору Годзё
из «Магической битвы
», Макс
из «Однушки лорда демонов и героя
»). В трейлере звучит опенинг 01
от рок-группы Queen Bee
, в Японии более известной как Ziyoou-vachi. Ранее коллектив прославился эндингами к сериалам «Звездное дитя
», «Человек-бензопила
» и «Ину-о
». Завершающий трек исполнит Кайри Яги
(«Виви: Песнь флюоритового глаза
»).
Манга «Нежити не повезло» выходит в Weekly Shonen Jump
. В 2020-м году она заняла первое место на конкурсе Next Comic Award.
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