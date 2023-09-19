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Руками не трогать: новый трейлер задорного аниме «Нежити не повезло»

19 сентября
2023 год

Новости кино >>
19 сентября 2023

Остросюжетный сёнэн «Нежити не повезло» спешит поделиться новым трейлером и датой релиза. Предыдущие проморолики можно посмотреть тут (с русскими субтитрами) и тут (без). Сериал от студии David ProductionНевероятные приключение ДжоДжо», «Несносные пришельцы») покажут 6 октября.


18-летняя Фуко Идзумо обладает аномальной неудачей: те, кто её касаются, гибнут от невероятных ЧП. Устав от тяжкого бремени (к тому же любимая сёдзё-манга закончилась), девушка решает исправить ситуацию самым радикальным способом. От суицида её спасает бессмертный Энди — нежить, обижающаяся, когда его называют зомби. Парень не боится смертельных прикосновений — даже наоборот: с помощью проклятия Фуко он надеется обрести истинную смерть.

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Отчаявшуюся Фуко озвучивает Моэ Кахара (Рин из «Вермейл в золотом», Хасу из «Сердца куноити Цубаки»), а живучего Энди — Юити Накамура (Сатору Годзё из «Магической битвы», Макс из «Однушки лорда демонов и героя»). В трейлере звучит опенинг 01 от рок-группы Queen Bee, в Японии более известной как Ziyoou-vachi. Ранее коллектив прославился эндингами к сериалам «Звездное дитя», «Человек-бензопила» и «Ину-о». Завершающий трек исполнит Кайри ЯгиВиви: Песнь флюоритового глаза»).

Руками не трогать: новый трейлер задорного аниме «Нежити не повезло»

Манга «Нежити не повезло» выходит в Weekly Shonen Jump. В 2020-м году она заняла первое место на конкурсе Next Comic Award.

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Руками не трогать: новый трейлер задорного аниме «Нежити не повезло» фотографии
Руками не трогать: новый трейлер задорного аниме «Нежити не повезло» фотографии
Руками не трогать: новый трейлер задорного аниме «Нежити не повезло» фотографии
Руками не трогать: новый трейлер задорного аниме «Нежити не повезло» фотографии
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