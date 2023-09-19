Алексей Гоман вмешивается в брак школьных друзей в мелодраме «Одноклассники. Бывших не бывает»

Певец и актер Алексей Гоман исполнит главную роль в мелодраме «Одноклассники. Бывших не бывает». О старте съемок сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
Сериал расскажет о любовном треугольнике школьных друзей, встретившихся спустя двадцать лет. Ольга и Сергей — несмотря на довольно скромную жизнь — счастливы в браке и вместе воспитывают сына, который мечтает о музыкальной карьере. Но все, что они строили долгие годы, рушится, когда в их жизни появляется старый друг Владимир.
Герой Алексея Гомана, брутальный и харизматичныйбизнесмен, сумел многого добиться и статьсостоятельным человеком, но в личной жизни не везет: он безнадежно влюблен в главную героиню, счастливую жену и мать, еще с детства. Владимир уступил свою любовь другу, но вернувшись в родной город, намерен исправить ошибки прошлого.
Помимо съемок в кино Алексей Гоман активно занимается музыкой: регулярно дает концерты, а также присоединился к проекту «Ну-ка все вместе!» в роли члена жюри.
обсуждение >>