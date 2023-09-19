Алексей Гоман вмешивается в брак школьных друзей в мелодраме «Одноклассники. Бывших не бывает»

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Обзор сериалов «Слово пацана»: Казанский феномен Жора Крыжовников исследует жизнь молодежных группировок конца 1980-х

Новости кино Миядзаки остался без прав, а титаны собрались на покой: главные новости аниме за неделю Много Форджеров, ронинов, девочек-волшебниц и застывшего времени (а еще — реальный котобус!)

Главная тема Наш ужасный друг: что Стивен Кинг сделал для российской кино- и книжной индустрии Писатель отказался работать с отечественными издательствами, но о нем выходит документальный фильм

Интервью Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит» Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса

Интервью Александр Олешко: «Нужно отдавать себе отчет, что быть родителем наполовину невозможно. Так же, как и артистом» Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке

Лайфстайл Милош Бикович впервые станет отцом Актёр поделился новостью о скором прибавлении в семье