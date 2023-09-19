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Артем Сучков станет наставником Владимира Сычева в сериале «Коуч из хрущевки»

19 сентября
2023 год

Новости кино >>
19 сентября 2023
Стартовали съемки комедийного сериала «Коуч из хрущевки» про обратную сторону «успешного успеха». В проекте режиссера Ильи Куликова сыграют Владимир Сычев, Артем Сучков, Ольга Медынич и Александра Власова. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, который занимается производством проекта совместно с компанией LEGIO FELIX.

Артем Сучков станет наставником Владимира Сычева в сериале «Коуч из хрущевки»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Молодой и добродушный парень Саша вдохновляется коучем Тони Роббинсом и пытается учить других людей тому, как стать успешными, однако самого его успешным не назвать. Когда у Саши появляются деньги, он тут же инвестирует их в нечто сомнительное и прогорает, но при этом ни на секунду не теряет оптимизма и благодарит Вселенную за каждый шанс облажаться. Девушку Саши это невероятно бесит.

А миллиардеру Калугину жизнь кажется невыносимо пресной. У него есть все, но от семьи он привык откупаться деньгами и подарками, и атрибуты роскошной жизни давно его не радуют. Однажды Саша приходит с тренингом в компанию Калугина, и тот разносит его выступление в прах, однако не может разгадать загадку парня: почему он, несмотря на свое плачевное положение, так позитивно настроен? Калугин нанимает Сашу в качестве личного коуча, чтобы понять, как быть счастливым. Обмениваясь опытом, оба героя пройдут мощную трансформацию и познают истинную цену успеха.

«Если постараться описать моего героя одним предложением, то больше всего подойдет фраза: "Нужно мыслить позитивно". А вообще он, конечно, волшебный молодой человек, обладающий невероятным талантом в наше время, я бы даже сказал суперспособностью — быть по-настоящему счастливым при любых обстоятельствах», — отмечает Артем Сучков.

Артем Сучков станет наставником Владимира Сычева в сериале «Коуч из хрущевки»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«Идея проекта появилась у меня давно. Тема модных бизнес-веяний остра и актуальна как никогда, и тяга к «успешному успеху» навязана обществом и рекламой, что бывает достаточно губительно. Мне захотелось раскрыть этот мир мнимого успеха с совершенно неприглядной стороны, которую никто не показывает. Возможно, кому-то это поможет не попасть под влияние никчемных специалистов. Для меня это очень важный проект, авторская комедия, а я их делаю не очень часто, тем более в качестве режиссера. Хочется раскрыть в ней мысль о том, что главное – оставаться человеком на любом месте. Когда ты эту человечность теряешь, ты начинаешь по ней сильно скучать, как бы успешен и богат ты не был – и иногда наоборот», — говорит Илья Куликов, автор сценария и режиссер.

Сериал «Коуч из хрущевки» будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION.
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Артем Сучков станет наставником Владимира Сычева в сериале «Коуч из хрущевки» фотографии
Артем Сучков станет наставником Владимира Сычева в сериале «Коуч из хрущевки» фотографии
Артем Сучков станет наставником Владимира Сычева в сериале «Коуч из хрущевки» фотографии
Артем Сучков станет наставником Владимира Сычева в сериале «Коуч из хрущевки» фотографии
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