Артем Сучков станет наставником Владимира Сычева в сериале «Коуч из хрущевки»

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Интервью Александр Олешко: «Нужно отдавать себе отчет, что быть родителем наполовину невозможно. Так же, как и артистом» Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке

Новости кино Не стало режиссера фильмов «Дюба-Дюба» и «Кармен» Александра Хвана Ему было 65 лет

Обзор сериалов Пятеро по лавкам: «Папины дочки» – ситком о семье из эпохи «сытых нулевых» Вспоминаем об эпохальном российском сериале, у которого вот-вот появится продолжение

Лайфстайл Эштон Катчер и Мила Кунис покинули организацию по борьбе с сексуализированным насилием над детьми Пара приняла решение после критики их писем в защиту Дэнни Мастерсона, осужденного за два изнасилования

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