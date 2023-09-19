Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Добрый инопланетянин в Абрау-Дюрсо: стартовали съемки комедии «Ждун» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой

19 сентября
2023 год

Новости кино >>
19 сентября 2023
В Абрау-Дюрсо стартовали съемки семейной фантастической комедии «Ждун», где главные роли исполнят Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов, а также юные актеры Андрей Андреев и Маргарита Силаева. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, при участии которого создается проект.

Добрый инопланетянин в Абрау-Дюрсо: стартовали съемки комедии «Ждун» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По сюжету корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу — недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать помощи, но есть незадача — до его планеты пять световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждун заново научит семью Семеновых слышать и понимать друг друга, и покажет, что в чрезвычайной ситуации даже обычный человек может стать супергероем.

Добрый инопланетянин в Абрау-Дюрсо: стартовали съемки комедии «Ждун» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Режиссером выступает Дмитрий Суворов, известный по фильмам «Одна» и «Непослушная». Оператор-постановщик – Павел Капинос, работавший над проектами «Духless 2», «Хардкор», «Последний богатырь: Корень зла». В продюсерский состав вошли Максим Рогальский, Василий Ровенский, Дмитрий Суворов, Сергей Шишкин и Эльвира Дмитриевская.

«Каждый из нас знает Ждуна. Это забавное неуклюжее существо, которого 6 лет назад изобразила в виде скульптуры голландская художница Маргрит ван Бреверт. Мы привыкли видеть его в мемах, но что нам мешает пофантазировать, каким бы Ждун был в реальной жизни? Разве не для этого нам нужно кино? Мы собрали талантливую команду, прекрасный актерский состав, остается теперь лишь воплотить все задуманное в жизнь», — говорит Дмитрий Суворов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Володя, спасибо, что Живага: Питчинг иных в Фонде кино — 2023
Виктор Хориняк и Ольга Медынич познакомятся со «Ждуном»
Семейную комедию про Ждуна снимет режиссер «Непослушной» Дмитрий Суворов
персоны
Юля АлександроваАндрей Андреев (III)Владислав ВетровЭльвира ДмитриевскаяПавел КапиносВасилий РовенскийМаксим РогальскийМаргарита СилаеваДмитрий СуворовНикита ТарасовВиктор ХоринякСергей Шишкин (IV)
фильмы
Ждун

фотографии >>
Добрый инопланетянин в Абрау-Дюрсо: стартовали съемки комедии «Ждун» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой фотографии
Добрый инопланетянин в Абрау-Дюрсо: стартовали съемки комедии «Ждун» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой фотографии
Добрый инопланетянин в Абрау-Дюрсо: стартовали съемки комедии «Ждун» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой фотографии
Добрый инопланетянин в Абрау-Дюрсо: стартовали съемки комедии «Ждун» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Любовь Майкова
18 сентября ушла из жизни актриса Любовь Майкова.
Александр Хван
17 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Хван.
Николай Добронравов
16 сентября ушел из жизни поэт Николай Добронравов.
Вячеслав Гришечкин
15 сентября ушёл из жизни актёр Вячеслав Гришечкин.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Борис Галкин
Илья Глинников
Анастасия Мельникова
Дмитрий Мухамадеев
Андрей Носков
Вера Пашенная
Александр Продан
Наталья Романычева
Джереми Айронс
Катрина Боуден
Кевин Зегерс
Дэвид МакКаллум
Алессандра Мартинес
Дэниэль Панабэйкер
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Мегаломаньяк. Реинкарнация
фильм ужасов
Бельгия, 2022
Неудержимые 4
боевик, комедия, приключения
США, 2023
Остаться в живых
триллер
Италия, 2022
Чужая
драма, приключения
Россия, 2023
Вселенная Стивена Кинга
биография
Бельгия, США, Франция, 2022
Монстр и маги синих морей
комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Одной безумной ночью
комедия, мелодрама
Австралия, 2023
Первый день моей жизни
мелодрама, фэнтези
Италия, 2023
Я — богиня
комедия, мелодрама
Россия, 2023
У людей так бывает
мелодрама
Россия, 2023
Бери да помни
комедия
Россия, 2023
После. Навсегда
драма, мелодрама, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram