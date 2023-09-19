Добрый инопланетянин в Абрау-Дюрсо: стартовали съемки комедии «Ждун» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой

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Обзор сериалов «Слово пацана»: Казанский феномен Жора Крыжовников исследует жизнь молодежных группировок конца 1980-х

Обзор сериалов Пятеро по лавкам: «Папины дочки» – ситком о семье из эпохи «сытых нулевых» Вспоминаем об эпохальном российском сериале, у которого вот-вот появится продолжение

Спутник телезрителя «Киллер Джо»: Они заказали убийство В ночь с 18 на 19 сентября, 02:40, Кино ТВ

Новости кино Премьера детектива «Напарники» приурочена ко дню памяти Сергея Пускепалиса Сериал стартует 18 сентября на НТВ

Новости кино Миядзаки остался без прав, а титаны собрались на покой: главные новости аниме за неделю Много Форджеров, ронинов, девочек-волшебниц и застывшего времени (а еще — реальный котобус!)