Добрый инопланетянин в Абрау-Дюрсо: стартовали съемки комедии «Ждун» с Виктором Хориняком и Юлей Александровой

По сюжету корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу — недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать помощи, но есть незадача — до его планеты пять световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждун заново научит семью Семеновых слышать и понимать друг друга, и покажет, что в чрезвычайной ситуации даже обычный человек может стать супергероем.
«Каждый из нас знает Ждуна. Это забавное неуклюжее существо, которого 6 лет назад изобразила в виде скульптуры голландская художница Маргрит ван Бреверт. Мы привыкли видеть его в мемах, но что нам мешает пофантазировать, каким бы Ждун был в реальной жизни? Разве не для этого нам нужно кино? Мы собрали талантливую команду, прекрасный актерский состав, остается теперь лишь воплотить все задуманное в жизнь», — говорит Дмитрий Суворов.
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