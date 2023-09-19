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«Папины дочки. Новые» получат продолжение

19 сентября
2023 год

Новости кино >>
19 сентября 2023
Через день после премьера сериала «Папины дочки. Новые» телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START объявляют о старте съемок второго сезона. Режиссерское кресло займет один из авторов первых «Папиных дочек» Аскар БисембинДва холма»).

«Папины дочки. Новые» получат продолжение
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Во втором сезоне приключения неунывающей семейки во главе с Вениамином (Филипп Бледный) продолжаются. Спустя полгода Веник не теряет надежды найти сбежавшую Дашу и не без труда занимается воспитанием четырех дочерей: Лизы (Виталия Корниенко), Дианы (Ева Смирнова), Арины (Полина Айнутдинова) и Сони (Полина Денисова). Проблем ему подкинут и тети девочек, и бабушка с дедушкой, и новые соседи.

«Мы постарались вывести проект на новый уровень, чтобы соответствовать стандартам, которые предъявляет к классным сериалам современный зритель. Перед нами сложная задача: понравиться поклонникам первых "Папиных дочек" и в то же время сегодняшнему поколению», — отмечает креативный продюсер Аслан Гугкаев.

«Папины дочки. Новые» получат продолжение
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Во втором сезоне к своим ролям также вернутся Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Татьяна Орлова, Ольга Волкова и другие актеры. Также зрителей ждет возвращение любимых героев из первых «Папиных дочек» и неожиданные камео.

Над сценарием новых серий работали как авторы первых сезонов «Папиных дочек», так и сценаристы «Чебурашки», «Последнего богатыря», «Кухни», «Отеля Элеон», «Гранда» и других комедийных хитов. «Во втором сезоне всё станет еще плотнее: больше шуток, действий, локаций, различных злоключений и приключений тоже. В общем, скучать не придется», — считает исполнитель главной роли Вениамина Филипп Бледный.
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«Папины дочки. Новые» получат продолжение фотографии
«Папины дочки. Новые» получат продолжение фотографии
«Папины дочки. Новые» получат продолжение фотографии
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