«Папины дочки. Новые» получат продолжение

Во втором сезоне приключения неунывающей семейки во главе с Вениамином (Филипп Бледный) продолжаются. Спустя полгода Веник не теряет надежды найти сбежавшую Дашу и не без труда занимается воспитанием четырех дочерей: Лизы (Виталия Корниенко), Дианы (Ева Смирнова), Арины (Полина Айнутдинова) и Сони (Полина Денисова). Проблем ему подкинут и тети девочек, и бабушка с дедушкой, и новые соседи.
«Мы постарались вывести проект на новый уровень, чтобы соответствовать стандартам, которые предъявляет к классным сериалам современный зритель. Перед нами сложная задача: понравиться поклонникам первых "Папиных дочек" и в то же время сегодняшнему поколению», — отмечает креативный продюсер Аслан Гугкаев.
Над сценарием новых серий работали как авторы первых сезонов «Папиных дочек», так и сценаристы «Чебурашки», «Последнего богатыря», «Кухни», «Отеля Элеон», «Гранда» и других комедийных хитов. «Во втором сезоне всё станет еще плотнее: больше шуток, действий, локаций, различных злоключений и приключений тоже. В общем, скучать не придется», — считает исполнитель главной роли Вениамина Филипп Бледный.
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