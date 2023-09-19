MovieStart запустил мультимедийный проект «Русский док: история и современность»

Портал MovieStart сообщил о запуске проекта «Русский док: история и современность», который вошел в число победителей конкурсного отбора национального контента Института развития интернета в 2023 году.
Авторы проекта порассуждают о развитии документалистики в статьях «История российского документального кино», «Виды документального кино», «Дзига Вертов – гуру российского дока», «Документальная хроника во время Великой Отечественной войны», «Современное документальное кино: что это такое», «Док и репортаж – найди 5 отличий», «Русский док vs западный контент», «Документальные веб-сериалы», «Док в регионах – где снимают и что», «Легенды русского дока», «Забвение и возрождение русского дока», «Док-фестивали – история развития».
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