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MovieStart запустил мультимедийный проект «Русский док: история и современность»

19 сентября
2023 год

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19 сентября 2023

Портал MovieStart сообщил о запуске проекта «Русский док: история и современность», который вошел в число победителей конкурсного отбора национального контента Института развития интернета в 2023 году.

MovieStart запустил мультимедийный проект «Русский док: история и современность»
фото: Пресс-служба портала MovieStart

В спецрубрике на сайте moviestart.ru читатели узнают о событиях на рынке документального кино, смогут прочитать обзоры кинокритиков и лайфхаки для начинающих авторов. В рамках проекта будут проведены интервью с российскими документалистами, киноведами, журналистами, педагогами ведущих российских киновузов, программными директорами фестивалей. В их числе Сергей Мирошниченко, Ефим Резников, Владимир Фенченко, Светлана Музыченко, Евгений Григорьев, Павел Печенкин, Максим Арбугаев, Андрей Ананин, Алексей Тельнов, Илья Кривицкий, Ирина Шаталова, Сусанна Альперина и другие.

Уже сейчас редакция предлагает интервью с режиссером дока «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» Дарьей Иванковой, а также с Дмитрием Богдановым, который снял фильм «Анонимная телега» про специфику работы владельцев анонимных телеграм-каналов.

Авторы проекта порассуждают о развитии документалистики в статьях «История российского документального кино», «Виды документального кино», «Дзига Вертов – гуру российского дока», «Документальная хроника во время Великой Отечественной войны», «Современное документальное кино: что это такое», «Док и репортаж – найди 5 отличий», «Русский док vs западный контент», «Документальные веб-сериалы», «Док в регионах – где снимают и что», «Легенды русского дока», «Забвение и возрождение русского дока», «Док-фестивали – история развития».
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Андрей АнанинМаксим АрбугаевДмитрий Богданов (II)Евгений Григорьев (VI)Дарья ИванковаИлья КривицкийСергей МирошниченкоСветлана МузыченкоПавел ПеченкинЕфим РезниковАлексей ТельновВладимир ФенченкоИрина Шаталова
фильмы
Анонимная телегаМихаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте

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