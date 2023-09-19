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Олег против Джейсона: эксклюзивный отрывок из фильма «Неудержимые 4»

19 сентября
2023 год

Новости кино >>
19 сентября 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент боевика «Неудержимые 4» Скотта ВоТри икса»), который выходит в российский прокат уже 21 сентября. В нём главный герой рассуждает о преступлении и наказании.


Новая миссия всеми любимой команды пошла ко всем чертям, а Неудержимые несут потери: Барни Росс выбывает из строя, а Ли Кристмас отстранен от будущих операций. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но и они терпят поражение и попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию Неудержимых.

Олег против Джейсона: эксклюзивный отрывок из фильма «Неудержимые 4»

Главные роли в фильме сыграли Джейсон Стэтэм, Сильвестр Сталлоне, Кёртис Джеймс Джексон, Дольф Лундгрен, Меган Фокс, Рэнди Кутюр, Тони Джаа, Ико Уайс, Энди Гарсиа, Леви Тран и Джейкоб Скипио.

Предыдущие части франшизы «Неудержимые» заработали в мировом прокате более 800 млн долларов.
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Неудержимые 4

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Олег против Джейсона: эксклюзивный отрывок из фильма «Неудержимые 4» фотографии
Олег против Джейсона: эксклюзивный отрывок из фильма «Неудержимые 4» фотографии
Олег против Джейсона: эксклюзивный отрывок из фильма «Неудержимые 4» фотографии
Олег против Джейсона: эксклюзивный отрывок из фильма «Неудержимые 4» фотографии
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