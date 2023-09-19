Олег против Джейсона: эксклюзивный отрывок из фильма «Неудержимые 4»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент боевика «Неудержимые 4
» Скотта Во
(«Три икса
»), который выходит в российский прокат уже 21 сентября. В нём главный герой рассуждает о преступлении и наказании.
Новая миссия всеми любимой команды пошла ко всем чертям, а Неудержимые несут потери: Барни Росс выбывает из строя, а Ли Кристмас отстранен от будущих операций. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но и они терпят поражение и попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию Неудержимых.
Главные роли в фильме сыграли Джейсон Стэтэм
, Сильвестр Сталлоне
, Кёртис Джеймс Джексон
, Дольф Лундгрен
, Меган Фокс
, Рэнди Кутюр
, Тони Джаа
, Ико Уайс
, Энди Гарсиа
, Леви Тран
и Джейкоб Скипио
.
Предыдущие части франшизы «Неудержимые
» заработали в мировом прокате более 800 млн долларов.
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