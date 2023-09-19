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Алексей Ягудин сыграл олимпийского чемпиона в экранизации «Ледяного сердца Северины»

19 сентября
2023 год

Новости кино >>
19 сентября 2023
Фигурист Алексей Ягудин сыграл в новой детективной экранизации романа Марии Вороновой «Ледяное сердце Северины», сообщает пресс-служба телеканала ТВ Центр. Впервые экранизацию книги Вороновой — мини-сериал «Женский приговор» — зрителям представили в декабре прошлого года. На это раз ТВЦ покажет сразу две новые картины: 23 сентября состоится премьера «Книжной девочки», а 30 сентября – ее продолжения «Ледяное сердце Северины».

Алексей Ягудин сыграл олимпийского чемпиона в экранизации «Ледяного сердца Северины»
фото: «Книжная девочка» / Пресс-служба ТВЦ

«Книжная девочка» расскажет о Жене (Дарья Кукарских) – девушке, которая проводит больше времени в мире грез и увлекательных книжек, чем в реальности. И, когда Женя встречает настоящего рыцаря в сверкающих доспехах в лице женатого хирурга Руслана Волчеткина, она не намерена сдаваться просто так. Даже встретив интересного и загадочного незнакомца, героиня не может забыть Руслана. В проекте снялись Эра Зиганшина, Артем Карасев, Иван Паршин и Дарья Румянцева.

Алексей Ягудин сыграл олимпийского чемпиона в экранизации «Ледяного сердца Северины»
фото: «Книжная девочка» / Пресс-служба ТВЦ

События «Ледяного сердца Северины» происходят спустя три года. Руслан Волчеткин все так же пленяет женские сердца и не допускает мысли о разводе. Его новой «жертве» — талантливому хирургу и матери-одиночке Инге Хольм — ничего не остается, как смириться. Но тут в ее жизнь врывается незнакомка, одержимая местью — Северина, самая успешная женщина в городе. Инга не знает, что между ней и Севериной есть связь — Виктор Стрельников, отец ингиного ребенка и главная мишень Северины. А жена Стрельникова Александра вообще не догадывается о том, что в его жизни были другие.

«Моя героиня Северина очень интересная женщина. Она добилась очень многого благодаря собственной душевной драме. Ее стремление идти к своей цели было построено на желании отомстить людям, которые сделали ей больно еще в школьные годы. Она холодная, расчетливая, глубоко запрятавшая свои чувства под глыбой льда. Я думаю, что многие люди в какой то сложный период своей жизни чуть-чуть чувствуют и думают так же, как и Северина, и мне даже интересно, что скажет зритель: оправдает он ее действия или все же осудит?» — размышляет актриса Кристина Кузьмина.

В картине также снялись Кира Кауфман, Дмитрий Лавров и Алексей Ягудин, который предстанет в образе олимпийского чемпиона и ныне тренера Всеволода Погодина, у которого закрутятся отношения с одной из героинь.

Алексей Ягудин сыграл олимпийского чемпиона в экранизации «Ледяного сердца Северины»
фото: «Ледяное сердце Северины» / Пресс-служба ТВЦ

Писательница Мария Воронова признается, что сама с нетерпением и волнением ждет премьер. По ее словам, обе книги – и «Книжная девочка», и «Ледяное сердце Северины» — про любовь, про умение прощать и избавляться от тяжелого груза прошлого. «Я ставила себе задачу показать, как героини обретают счастье не только благодаря удачному стечению обстоятельств, но и в результате серьезной внутренней борьбы. Я очень хочу, чтобы мои книги приносили людям радость. Я вкладываю в свои произведения мысли о том, что всегда есть надежда, даже в самое тяжелое время, о том, что человек не должен быть один, что очень важно поддерживать и помогать друг другу», — говорит Мария Воронова.
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персоны
Эра ЗиганшинаАртём КарасевКира КауфманКристина КузьминаДарья КукарскихДмитрий Лавров (III)Иван ПаршинДарья РумянцеваАлексей Ягудин
фильмы
Женский приговорКнижная девочкаЛедяное сердце Северины

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Алексей Ягудин сыграл олимпийского чемпиона в экранизации «Ледяного сердца Северины» фотографии
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