Алексей Ягудин сыграл олимпийского чемпиона в экранизации «Ледяного сердца Северины»

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СМИ: Александра Петрова заметили с обручальным кольцом ещё в марте

Валя Карнавал окажется в центре криминальных разборок в комедии «Экстрим»

«Люди Икс: Дни минувшего будущего» // Снова вместе, снова рядом

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Эштон Катчер и Мила Кунис покинули организацию по борьбе с сексуализированным насилием над детьми

Пара приняла решение после критики их писем в защиту Дэнни Мастерсона, осужденного за два изнасилования