Жуткий Дораэмон, задержка Наруто и рекорды Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Наруто
, вернись в Коноху: четыре новых эпизода легендарного
сёнэн
-сериала задерживаются (3 сентября ничего не ждите), а новую дату премьеры творческая группа объявить пока не готова.
« » Как поживаете?
(или «
Мальчик и птица
» в российском прокате)
Хаяо Миядзаки
ворвался в топ-100 самых кассовых фильмов Японии с $52,3 миллионами сборов (№93). Манга
« » Мартовский лев Тики Умино
выходит на финишную прямую: 16-летний драматический
сэйнэн
скоро скроется за горизонтом. Официальный YouTube-аккаунт Kadokawa поделился пятиминутным видео (с английскими субтитрами) о производстве
« » Моего счастливого брака
от студии
Kinema Citrus
(«
Созданный в Бездне
», «
Баракамон
»).
VIDEO
Музыкальный фестиваль в Киото объявил лайн-ап, в который вошли и аниме-композиторы: среди участников значатся
Юки Хаяси
(«
Моя геройская академия
», «
Бессонница после школы
»),
Ясухару Таканаси
(«
Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность
», «
Наруто: Ураганные хроники
»),
Макото Миядзаки
(«
Предсмертный список зомби
»),
Таку Ивасаки
(«
Проза бродячих псов
»),
Тацуя Като
(«
Триган: Ураган
», «
Вольный стиль
») и
Ариса Окэхадзама
(«
Бог старшей школы
», «
Магическая битва
»). Арка «
Инцидент в Сибуе
» из второго сезона «Магической битвы» обзавелась собственными
опенингом
и
эндингом
.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например,
о продолжении
легендарного «
Капитана Цубасы
» или
трейлере комедийного исекая
«
Неправильный способ использования исцеляющей магии
»), а по субботам собираем самые интересные
новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем
аниме-канале
.
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«Магическая битва» — одна из самых популярных франшиз современности
На официальном сайте аниме
« » Фарс из убийства девушки-нежити
появился новый ролик (предыдущие можно посмотреть
здесь
). Третья часть сериала, адаптирующая «
Арку оборотня
» из ранобэ
Юго Аосаки
, стартовала 30 августа.
Команда «пользователей клетки» —
Ая Риндо
,
Цугару Синути
и
Сидзуку Хасэй
— прибывает в альпийскую деревушку Хойлендорф, чтобы расследовать серию убийств молодых девушек, похищенных оборотнями. Также нам покажут события восьмилетней давности, предваряющие основную историю.
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«Ину-о: Рождение легенды» — история танцора, у которого тоже украли органы
Аниме-адаптация манги
Инио Асано « » Мёртвые-мёртвые демоны
,
анонсированная
в марте прошлого года, выйдет весной 2024-го и будет состоять из двух фильмов.
Однажды Токио атаковали пришельцы и разрушили несколько районов. Японское правительство при поддержке союзников отразило вторжение, но по-прежнему ищет способы по борьбе с инопланетной угрозой и активно закупает оружие. Лучшие подруги Кадодэ Кояма и Оран Накагава живут обычной школьной жизнью и решают повседневные вопросы, в то время как над их домом вот уже три года безмолвно парит гигантский космический корабль, грозящий в любое мгновение уничтожить всё живое. Однако настоящая угроза кроется на земле — среди обычных людей, которые могут неожиданно раскрыть свои темные стороны.
Над проектом молодой студии
Production +h
(«
Дети на орбите
») работают: режиссер
Томоюки Курокава
(«
Наш рассвет
», эпизоды в третьем сезоне «
Психопаспорта
»), сценаристка
Рэйко Ёсида
(«
Форма голоса
», «
Вайолет Эвергарден
»), дизайнер персонажей
Нобутакэ Ито
(«
Ину-о
», «
Сказ о четырёх с половиной татами
») и композитор
Таро Умэбаяси
(«
Юри на льду
»).
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«Девушки в последнем путешествии» — аниме о дружбе в постапокалипсис
Со вторым куром третьего сезона
возвращается « » Доктор Стоун
. Студия
TMS Entertainment
(«
Детектив Конан
», «
Мегалобокс
») выложила новый трейлер и раскрыла исполнителей опенинга и эндинга. Захватывающее путешествие в «
Новый мир
» начнется 12 октября.
Сэнгу Исигами
и его команде удалось найти платину, необходимую для синтеза азотной кислоты, и теперь они готовы к производству восстановительной жидкости. Однако гениальному ученому ещё предстоит выяснить первопричину окаменения и сразиться с новыми врагами.
В ролике звучит открывающий трек
Haruka
в исполнении
Рюдзина Киёси
(«
Моя любовь 999 уровня к Ямаде
») и эндинг
Suki ni Shina yo
от
Anly
(«
Наруто: Ураганные хроники
»).
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«Доктор Стоун» — общеобразовательное аниме для школьников и не только
Премьера
полнометражного сиквела
аниме
« » Кайна в великом снежном море
состоится в Японии 13 октября. Ранее ленту показывали на июльской выставке
Anime Expo
в Лос-Анджелесе.
Действие фильма разворачивается вскоре после событий заключительного эпизода сериала.
Кайна
и
Лилиха
вновь оказываются под Небесным Куполом и помогают пожилым жителям Орбитального дерева, объединяя их с атландцами и валганами.
Трейлер сопровождает проникновенный опенинг
Gekkoyoku
в исполнении
Ёрусики
(«
Опасность в моем сердце
», «
Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой
»).
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10 аниме в постапокалиптических мирах
В преддверии долгожданного релиза
меланхоличного постфэнтези « » Провожающая в последний путь Фрирен
, студия
Madhouse
(«
Тетрадь смерти
», «
Истинная грусть
») радует новым трейлером. Пополнить ряды авантюристов и отправиться в путешествие с
200-летней эльфийкой
можно будет уже 29 сентября.
В ролике показали новых персонажей: Ферн — приемную дочь
Хайтера
— озвучит
Кана Итиносэ
(
Сулетта Мэркьюри
из «
Ведьмы с Меркурия
», титульная Тьюсдэй из «
Кэролл и Тьюсдэй
»), а юного воина Старка —
Тиаки Кобаяси
(
Габимару
из «
Адского рая
»). Также в видео можно послушать опенинг
Yuusha
от
YOASOBI
(«
Звездное дитя
») и эндинг
Anytime Anywhere
в исполнении
milet
(«
Сага о Винланде
», «
Рейтинг короля
»).
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«Иллюзия рая» — еще одно фантастическое путешествие в поисках человечности
Бонус
: обложка и разворот хоррор-компиляции «
Дораэмона
», состоящая из наиболее жутких глав прославленной манги
Фудзико Ф. Фудзио
с комментариями маэстро ужаса
Дзюндзи Ито
.
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