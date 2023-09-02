Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Современное якутское кино
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Жуткий Дораэмон, задержка Наруто и рекорды Миядзаки: главные новости аниме за неделю

2 сентября
2023 год

Новости кино >>
2 сентября 2023

Наруто, вернись в Коноху: четыре новых эпизода легендарного сёнэн-сериала задерживаются (3 сентября ничего не ждите), а новую дату премьеры творческая группа объявить пока не готова. «Как поживаете?» (или «Мальчик и птица» в российском прокате) Хаяо Миядзаки ворвался в топ-100 самых кассовых фильмов Японии с $52,3 миллионами сборов (№93). Манга «Мартовский лев» Тики Умино выходит на финишную прямую: 16-летний драматический сэйнэн скоро скроется за горизонтом. Официальный YouTube-аккаунт Kadokawa поделился пятиминутным видео (с английскими субтитрами) о производстве «Моего счастливого брака» от студии Kinema CitrusСозданный в Бездне», «Баракамон»).


Музыкальный фестиваль в Киото объявил лайн-ап, в который вошли и аниме-композиторы: среди участников значатся Юки ХаясиМоя геройская академия», «Бессонница после школы»), Ясухару ТаканасиКрасавица-воин Сейлор Мун: Вечность», «Наруто: Ураганные хроники»), Макото МиядзакиПредсмертный список зомби»), Таку ИвасакиПроза бродячих псов»), Тацуя КатоТриган: Ураган», «Вольный стиль») и Ариса ОкэхадзамаБог старшей школы», «Магическая битва»). Арка «Инцидент в Сибуе» из второго сезона «Магической битвы» обзавелась собственными опенингом и эндингом.

Жуткий Дораэмон, задержка Наруто и рекорды Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о продолжении легендарного «Капитана Цубасы» или трейлере комедийного исекая «Неправильный способ использования исцеляющей магии»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Магическая битва» — одна из самых популярных франшиз современности
На официальном сайте аниме «Фарс из убийства девушки-нежити» появился новый ролик (предыдущие можно посмотреть здесь). Третья часть сериала, адаптирующая «Арку оборотня» из ранобэ Юго Аосаки, стартовала 30 августа.


Команда «пользователей клетки» — Ая Риндо, Цугару Синути и Сидзуку Хасэй — прибывает в альпийскую деревушку Хойлендорф, чтобы расследовать серию убийств молодых девушек, похищенных оборотнями. Также нам покажут события восьмилетней давности, предваряющие основную историю.

Читать «Ину-о: Рождение легенды» — история танцора, у которого тоже украли органы
Аниме-адаптация манги Инио Асано «Мёртвые-мёртвые демоны», анонсированная в марте прошлого года, выйдет весной 2024-го и будет состоять из двух фильмов.

Жуткий Дораэмон, задержка Наруто и рекорды Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Однажды Токио атаковали пришельцы и разрушили несколько районов. Японское правительство при поддержке союзников отразило вторжение, но по-прежнему ищет способы по борьбе с инопланетной угрозой и активно закупает оружие. Лучшие подруги Кадодэ Кояма и Оран Накагава живут обычной школьной жизнью и решают повседневные вопросы, в то время как над их домом вот уже три года безмолвно парит гигантский космический корабль, грозящий в любое мгновение уничтожить всё живое. Однако настоящая угроза кроется на земле — среди обычных людей, которые могут неожиданно раскрыть свои темные стороны.

Жуткий Дораэмон, задержка Наруто и рекорды Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Над проектом молодой студии Production +hДети на орбите») работают: режиссер Томоюки КурокаваНаш рассвет», эпизоды в третьем сезоне «Психопаспорта»), сценаристка Рэйко ЁсидаФорма голоса», «Вайолет Эвергарден»), дизайнер персонажей Нобутакэ ИтоИну-о», «Сказ о четырёх с половиной татами») и композитор Таро УмэбаясиЮри на льду»).

Читать «Девушки в последнем путешествии» — аниме о дружбе в постапокалипсис
Со вторым куром третьего сезона возвращается «Доктор Стоун». Студия TMS EntertainmentДетектив Конан», «Мегалобокс») выложила новый трейлер и раскрыла исполнителей опенинга и эндинга. Захватывающее путешествие в «Новый мир» начнется 12 октября.


Сэнгу Исигами и его команде удалось найти платину, необходимую для синтеза азотной кислоты, и теперь они готовы к производству восстановительной жидкости. Однако гениальному ученому ещё предстоит выяснить первопричину окаменения и сразиться с новыми врагами.

Жуткий Дораэмон, задержка Наруто и рекорды Миядзаки: главные новости аниме за неделю

В ролике звучит открывающий трек Haruka в исполнении Рюдзина КиёсиМоя любовь 999 уровня к Ямаде») и эндинг Suki ni Shina yo от AnlyНаруто: Ураганные хроники»).

Читать «Доктор Стоун» — общеобразовательное аниме для школьников и не только
Премьера полнометражного сиквела аниме «Кайна в великом снежном море» состоится в Японии 13 октября. Ранее ленту показывали на июльской выставке Anime Expo в Лос-Анджелесе.


Действие фильма разворачивается вскоре после событий заключительного эпизода сериала. Кайна и Лилиха вновь оказываются под Небесным Куполом и помогают пожилым жителям Орбитального дерева, объединяя их с атландцами и валганами.

Жуткий Дораэмон, задержка Наруто и рекорды Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Трейлер сопровождает проникновенный опенинг Gekkoyoku в исполнении ЁрусикиОпасность в моем сердце», «Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой»).

Читать 10 аниме в постапокалиптических мирах
В преддверии долгожданного релиза меланхоличного постфэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен», студия MadhouseТетрадь смерти», «Истинная грусть») радует новым трейлером. Пополнить ряды авантюристов и отправиться в путешествие с 200-летней эльфийкой можно будет уже 29 сентября.


В ролике показали новых персонажей: Ферн — приемную дочь Хайтера — озвучит Кана Итиносэ (Сулетта Мэркьюри из «Ведьмы с Меркурия», титульная Тьюсдэй из «Кэролл и Тьюсдэй»), а юного воина Старка — Тиаки Кобаяси (Габимару из «Адского рая»). Также в видео можно послушать опенинг Yuusha от YOASOBIЗвездное дитя») и эндинг Anytime Anywhere в исполнении miletСага о Винланде», «Рейтинг короля»).

Читать «Иллюзия рая» — еще одно фантастическое путешествие в поисках человечности
Бонус: обложка и разворот хоррор-компиляции «Дораэмона», состоящая из наиболее жутких глав прославленной манги Фудзико Ф. Фудзио с комментариями маэстро ужаса Дзюндзи Ито.

Жуткий Дораэмон, задержка Наруто и рекорды Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Опасность в моем сердце» — лучший анимационный ромком года?
«Бессонница после школы» — целебное аниме для тех, кто не спит после полуночи
Лига несправедливости: «Адский рай» — «Остаться в живых» эпохи Эдо
Встретимся в реале: «Моя любовь 999 уровня к Ямаде» — милый ромком о взаимопонимании и MMORPG
Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам
«Ину-о: Рождение легенды»: Подумай о сёгунах свысока
Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности
«Форма голоса»: Не уходи безропотно во тьму
«Баракамон»: Остров каллиграфии (в океане есть)
Детство лидера: «Рейтинг короля» — аниме, которое возвращает веру в людей
«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»: Сомнения — враг мечты
Поиск по меткам
Kinema CitrusMadhouseProduction +hTMS EntertainmentАнимацияанимеаниме-дайджестисекайсэйнэн
персоны
Кана ИтиносэДзюндзи ИтоТиаки КобаясиХаяо Миядзаки
фильмы
Адский райБаракамонБессонница после школыБог старшей школыВайолет ЭвергарденВольный!Детектив КонанДети на орбитеДоктор СтоунДораэмонИну-о: Рождение легендыИстинная грустьКайна в великом снежном мореКайна в великом снежном море. ФильмКак поживаете?Капитан ЦубасаКрасавица-воин Сейлор Мун: Вечность. Фильм 1Кэрол и ТьюздейМагическая битваМагия и мускулыМартовский левМегалобоксМёртвые-мёртвые демоныМобильный воин Гандам: Ведьма с МеркурияМой счастливый бракМоя геройская академияМоя любовь 999 уровня к ЯмадеНарутоНаруто: Ураганные хроникиНаш рассветНеправильный способ использования исцеляющей магииОпасность в моём сердцеПредсмертный список зомбиПровожающая в последний путь ФриренПроза бродячих псовПсихопаспортРебёнок идолаРейтинг короляСага о ВинландеСказ о четырёх с половиной татамиСквозь слёзы я притворяюсь кошкойСозданный в БезднеТетрадь смертиТриган: БегствоФарс из убийства девушки-нежитиФорма голосаЮри на льду

фотографии >>
Жуткий Дораэмон, задержка Наруто и рекорды Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Жуткий Дораэмон, задержка Наруто и рекорды Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Жуткий Дораэмон, задержка Наруто и рекорды Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Жуткий Дораэмон, задержка Наруто и рекорды Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Людмила Мелешко
31 августа ушла из жизни актриса Людмила Мелешко.
Кирилл Ильин
24 августа ушёл из жизни актёр Кирилл Ильин.

День рождения >>

Валентин Гафт
Евгений Леонов
Ирина Печерникова
Елена Полянская (III)
Елена Проклова
Ольга Стрелецкая
Наталья Сычёва
Александр Филиппенко
Алексей Чадов
Джулиано Джемма
Линда Перл
Киану Ривз
Синтия Уотрос
Виктор Фазану
Сальма Хайек
Марк Хармон
все родившиеся 2 сентября >>

Афиша кино >>

Сила добра
драма, экранизация
Россия, 2022
Звонок
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 1998
Чижик-Пыжик возвращается
детектив, детский фильм, приключения
Россия, 2023
Панда из космоса
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Призрачная станция
детектив, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Гонщики на драйве
боевик, комедия, приключения
Германия, 2023
Джулс
драма, комедия, научная фантастика
США, 2023
Зов мести
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Канада, США, 2022
Мой Хатико
мелодрама, фильм о животных
Китай, 2023
Молчание ангелов
детектив, криминальный фильм, триллер
Дания, 2023
Охота на короля
боевик, триллер
Канада, США, 2023
Романтик
драма, комедия
Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Нурбек Эген: «Если люди на площадке что-то не предлагают – значит они не вовлечены в историю, они плохие работники»
Интервью
Нурбек Эген: «Если люди на площадке что-то не предлагают – значит они не вовлечены в историю, они плохие работники»
Режиссер второго сезона «Контакта» – о полноценном соавторе Павле Майкове, одиночестве в большом городе и отечественной сериальной индустрии
7 комментариев