Ольга Куриленко поднимает восстание в трейлере фильма «Будика — Королева воинов»

В сети повиялся локализованный трейлер исторического экшна «Будика — Королева воинов
» режиссёра Джесси Джонсона
(«Белый слон
»).
Прекрасная жизнь правителя племени иценов обрывается: римляне вероломно убивают его, забирают земли, избивают его жену (будущую Будику) и убивают дочерей. Будику спасают варвары, нарекают своей царицей и просят ее возглавить восстание против римлян. При помощи храброго воина Вольфгара она собирает огромную армию, которая должна принести разрушение римским поселениям и свободу варварским племенам.
Главные роли в картине сыграли Ольга Куриленко
, Клайв Станден
, Джеймс Фолкнер
, Ник Моран
, Люси Мартин
и другие.
В российский прокат фильм «Будика — Королева воинов
» выйдет 2 ноября.
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