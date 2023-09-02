Ольга Куриленко поднимает восстание в трейлере фильма «Будика — Королева воинов»

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«Ничего, кроме брезгливости и жалости, это не вызывает»: «Ленком» опубликовал открытое письмо после отмены гастролей в Израиле

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Рената Литвинова и Земфира* отписались друг от друга в социальных сетях

Актриса не поздравила подругу с днём рождения в этом году