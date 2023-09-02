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Ольга Куриленко поднимает восстание в трейлере фильма «Будика — Королева воинов»

2 сентября
2023 год

Новости кино >>
2 сентября 2023
В сети повиялся локализованный трейлер исторического экшна «Будика — Королева воинов» режиссёра Джесси ДжонсонаБелый слон»).


Прекрасная жизнь правителя племени иценов обрывается: римляне вероломно убивают его, забирают земли, избивают его жену (будущую Будику) и убивают дочерей. Будику спасают варвары, нарекают своей царицей и просят ее возглавить восстание против римлян. При помощи храброго воина Вольфгара она собирает огромную армию, которая должна принести разрушение римским поселениям и свободу варварским племенам.

Ольга Куриленко поднимает восстание в трейлере фильма «Будика — Королева воинов»

Главные роли в картине сыграли Ольга Куриленко, Клайв Станден, Джеймс Фолкнер, Ник Моран, Люси Мартин и другие.

В российский прокат фильм «Будика — Королева воинов» выйдет 2 ноября.
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Будика — Королева воинов

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Ольга Куриленко поднимает восстание в трейлере фильма «Будика — Королева воинов» фотографии
Ольга Куриленко поднимает восстание в трейлере фильма «Будика — Королева воинов» фотографии
Ольга Куриленко поднимает восстание в трейлере фильма «Будика — Королева воинов» фотографии
Ольга Куриленко поднимает восстание в трейлере фильма «Будика — Королева воинов» фотографии
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