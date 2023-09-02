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100 осенних премьер: «Dомашний» представляет линейку мелодрам «Сквозь слезы к счастью»

2 сентября
2023 год

Новости кино >>
2 сентября 2023
«Dомашний» подготовил 100 новых мелодрам к началу осеннего телесезона. Линейка премьер «Сквозь слезы к счастью» стартует 4 сентября, сообщает пресс-служба телеканала.

100 осенних премьер: «Dомашний» представляет линейку мелодрам «Сквозь слезы к счастью»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Откроет неделю премьер 4 сентября мелодрама «Я заберу твою любовь», где сыграли Анна Немченко и Ян Ильвес. Начинающий врач Лена Варлакова готовится к свадьбе с нейрохирургом Олегом Максимовым. Одно обстоятельство осложняет ее жизнь – навязчивое внимание богатого и влиятельного бизнесмена Лузянина. В ход пошли все его связи, в результате чего Максимов оказался на скамье подсудимых и вынужденно отказался от любимой. Теперь только от Лены зависит, какая судьба их ждет.

5 сентября состоится премьера мелодрамы «Яблоко раздора» о провинциалке Свете, которая встречается с главой строительной компании Андреем. Узнав о беременности Светы, Андрей готов расстаться с женой, но выясняется, что она втайне сделала ЭКО и теперь тоже беременна. После родов Свете сообщают, что ее малыш не выжил. Спустя три года она встречает сына Риты и понимает, что этот мальчик – ее ребенок. Главные роли исполнили Анастасия Тимушкова, Давид Колчин и Павел Крайнов.

100 осенних премьер: «Dомашний» представляет линейку мелодрам «Сквозь слезы к счастью»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит линейку премьер 6 сентября мелодрама «Мой ласковый враг» с Кристиной Казинской и Виктором Михайловым. По сюжету Настя получила предложение руки и сердца. Сразу после свадьбы с Женей они собираются переехать в Санкт-Петербург, но в результате аварии родители девушки погибают в автокатастрофе, и свадьбу приходится отложить. Женя, боясь остаться без работы, уезжает в Петербург один. Настя вынуждена остаться, она не может бросить младшего брата и небольшой семейный бизнес — мини-отель на краю леса.

7 сентября зрительницы смогут увидеть премьеру мелодрамы «Идеальное решение» с Полиной Давыдовой и Сергеем Шишковым. Настя и Сергей женаты три года, но у них до сих пор нет детей. После очередного обследования выясняется, что они несовместимы и лишь кто-то один из них может быть родным родителем для ребенка. Настя хочет усыновить мальчика из детского дома, но Сергей отвергает эту идею. Смогут ли они найти правильный путь и сохранить семью?

100 осенних премьер: «Dомашний» представляет линейку мелодрам «Сквозь слезы к счастью»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершает неделю премьер 8 сентября картина «Без права на любовь». Катя и Ира одновременно поступают в роддом, но Ира умирает при родах, а Катя теряет ребенка. Муж Иры Павел приглашает Катю стать кормилицей его новорожденной дочки, и для нее это становится спасением. Андрей, гражданский муж Кати, решает использовать ее в корыстных целях и шантажирует Павла. Катя прикладывает все силы, чтобы помочь любимому. Главные роли исполнили Александра Бурьянова, Максим Радугин и Алексей Вакулов.
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Dомашний
персоны
Александра БурьяноваАлексей ВакуловПолина ДавыдоваЯн ИльвесКристина КазинскаяДавид КолчинПавел КрайновВиктор Михайлов (V)Анна НемченкоМаксим РадугинАнастасия ТимушковаСергей Шишков (II)
фильмы
Без права на любовьИдеальное решениеМой ласковый врагЯ заберу твою любовьЯблоко раздора

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100 осенних премьер: «Dомашний» представляет линейку мелодрам «Сквозь слезы к счастью» фотографии
100 осенних премьер: «Dомашний» представляет линейку мелодрам «Сквозь слезы к счастью» фотографии
100 осенних премьер: «Dомашний» представляет линейку мелодрам «Сквозь слезы к счастью» фотографии
100 осенних премьер: «Dомашний» представляет линейку мелодрам «Сквозь слезы к счастью» фотографии
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