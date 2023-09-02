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Станислав Ткаченко и Гавриил Федотов присоединились к «Крепким орешкам»

2 сентября
2023 год

Новости кино >>
2 сентября 2023
В Санкт-Петербурге завершились съемки третьего сезона детектива «Крепкие орешки», сообщает пресс-служба Пятого канала. Продолжение популярного сериала выйдет в новом телесезоне.

Станислав Ткаченко и Гавриил Федотов присоединились к «Крепким орешкам»
фото: Пресс-служба Пятого канала

По сюжету в управлении полиции по Комендантскому району произошли кадровые изменения. Конкуренцию «старичкам» — Лаврову (Филипп Азаров) и Романову (Борис Бедросов) — в местном УВД готовы составить коллеги из Купчинского управления. Дерзкий капитан Ульянов (Гавриил Федотов) и московский мажор капитан Орлов (Станислав Ткаченко) с первых серий начнут борьбу за похвалу начальства.

«Считаю, что в борьбе «старичков» и «новичков» никто не побеждает, ведь в итоге мы делимся опытом и помогаем друг другу. Это конкуренция, которая перерастет в деловую дружбу», — говорит Филипп Азаров.

Станислав Ткаченко и Гавриил Федотов присоединились к «Крепким орешкам»
фото: Пресс-служба Пятого канала

Новые сотрудники Орлов и Ульянов такие же противоположности друг друга, как Лавров и Романов. Капитан Ульянов готов пойти на все ради достижения цели, ему важно быстро получить результат. Орлов, несмотря на свое происхождение, остается скромным и романтичным парнем. Но и эти качества не помогли мажору из Москвы влиться в коллектив.

«В моем персонаже очень много близких мне черт характера. Мне нравится, что он добрый, отзывчивый, не боится что-то менять к лучшему в своей жизни. У него богатые и влиятельные родители, а он пошел наперекор отцовскому мнению и начал строить свою собственную судьбу. Конечно, он столкнулся с одиночеством, поскольку в новом городе, куда он переехал из столицы, кроме работы у героя ничего и никого нет. Как любому человеку, ему не чужды различные эмоции. И, конечно, зрителю будет интересно наблюдать за его амбивалентностью. Как таковой конкуренции между молодыми сотрудниками и опытным уже дуэтом не было. Они же все заодно, за добро», — рассказывает Станислав Ткаченко.
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