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Ситком «Как я встретила вашего папу» закрыли после двух сезонов

2 сентября
2023 год

Новости кино >>
2 сентября 2023
Стриминговый сервис Hulu закрыл сериал «Как я встретила вашего папу» после двух сезонов, сообщает Variety.

Ситком «Как я встретила вашего папу» закрыли после двух сезонов
фото: Hulu

Действие спин-оффа популярного ситкома «Как я встретил вашу маму» развернулось в наши дни, а героям пришлось искать свою любовь в эпоху приложений для знакомств. О встрече со своим мужем рассказывала Софи в исполнении Хилари Дафф, однако зрители так и не узнали, кто в итоге стал ее избранником.

К созданию проекта приложили руку авторы оригинала – Крейг Томас и Картер Бэйс, выступив исполнительными продюсерами. Режиссуру доверили Памеле Фрайман, которая работала над «Как я встретил вашу маму».
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