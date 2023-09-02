Ситком «Как я встретила вашего папу» закрыли после двух сезонов

Действие спин-оффа популярного ситкома «Как я встретил вашу маму» развернулось в наши дни, а героям пришлось искать свою любовь в эпоху приложений для знакомств. О встрече со своим мужем рассказывала Софи в исполнении Хилари Дафф, однако зрители так и не узнали, кто в итоге стал ее избранником.
К созданию проекта приложили руку авторы оригинала – Крейг Томас и Картер Бэйс, выступив исполнительными продюсерами. Режиссуру доверили Памеле Фрайман, которая работала над «Как я встретил вашу маму».
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