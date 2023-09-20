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Зимняя рыбалка оборачивается несчастьем в трейлере фильма «Дух Байкала»

20 сентября
2023 год

Новости кино >>
20 сентября 2023
В сети появился трейлер семейного приключения «Дух Байкала» режиссёра Михаила РасходниковаНедетский дом»). Это масштабный вдохновляющий фильм, наполненный живописными кадрами самого глубокого озера мира.


В надежде отвлечь мальчика от утраты матери, отец везёт его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала.

Главные роли в картине исполнили Илья Рязанов, Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев и Диана Анкудинова. Сюжет ленты основан на реальной истории, случившейся с исполнителем роли отца и соавтором сценария Мосэ Куртанидзе.

Зимняя рыбалка оборачивается несчастьем в трейлере фильма «Дух Байкала»

«Дух Байкала» завоевал Гран-при на международном кинофестивале «Хрустальный нерпёнок», а Олег Бабуев там же получил приз за «Лучшую мужскую роль». Детское жюри конкурса «Киномалышок» открытого российского фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок» вручило Илье Рязанову награду в номинации «Лучшая роль мальчика».

На большие экраны «Дух Байкала» выйдет 19 октября.
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Зимняя рыбалка оборачивается несчастьем в трейлере фильма «Дух Байкала» фотографии
Зимняя рыбалка оборачивается несчастьем в трейлере фильма «Дух Байкала» фотографии
Зимняя рыбалка оборачивается несчастьем в трейлере фильма «Дух Байкала» фотографии
Зимняя рыбалка оборачивается несчастьем в трейлере фильма «Дух Байкала» фотографии
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