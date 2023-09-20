Зимняя рыбалка оборачивается несчастьем в трейлере фильма «Дух Байкала»

В сети появился трейлер семейного приключения «Дух Байкала
» режиссёра Михаила Расходникова
(«Недетский дом
»). Это масштабный вдохновляющий фильм, наполненный живописными кадрами самого глубокого озера мира.
В надежде отвлечь мальчика от утраты матери, отец везёт его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала.
Главные роли в картине исполнили Илья Рязанов
, Мосэ Куртанидзе
, Олег Бабуев
и Диана Анкудинова
. Сюжет ленты основан на реальной истории, случившейся с исполнителем роли отца и соавтором сценария Мосэ Куртанидзе.
«Дух Байкала» завоевал Гран-при на международном кинофестивале «Хрустальный нерпёнок», а Олег Бабуев там же получил приз за «Лучшую мужскую роль». Детское жюри конкурса «Киномалышок» открытого российского фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок» вручило Илье Рязанову награду в номинации «Лучшая роль мальчика».
На большие экраны «Дух Байкала
» выйдет 19 октября.
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