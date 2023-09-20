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Компания «СОЛЛАКС» и «Сахафильм» договорились об эксклюзивном сотрудничестве

20 сентября
2023 год

Новости кино >>
20 сентября 2023
Дистрибьюторская компания «СОЛЛАКС» и кинокомпания «Сахафильм» договорились об эксклюзивном сотрудничестве, сосредоточенном на продвижении якутских фильмов на территории России и СНГ, их дистрибьюции и кинопрокате. По информации пресс-служб обеих сторон, сооснователи «СОЛЛАКС» Александрина Каменева и Надежда Дорожкина назначены выпускающими продюсерами «Сахафильма».

В рамках соглашения на Первом международном кинорынке Eurasian Film Market, прошедшем в Алматы, состоялись презентации десяти премьерных проектов, среди которых альманах Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова «Эт», драмеди Николая Корякина «Тимир», комедия Валентина Макарова «Меня зовут Любовь!» и мистическая драма Алексея Романова «Легенда вечных снегов».

Компания «СОЛЛАКС» и «Сахафильм» договорились об эксклюзивном сотрудничестве

Кроме того, благодаря успешным переговорам по совместному культурному обмену между Республикой Саха и Казахстаном фильмы последнего будут идти в якутском прокате, а картины из Якутии станут доступны для просмотра в казахстанских кинотеатрах.

По словам Александрины Каменевой, «на кинорынке все прошло успешно — коллеги очень тепло встретили наши проекты. Сейчас ведем плотные переговоры по организации культурного обмена. Также мы подписали соглашение о сотрудничестве с "Казахфильм" и с Государственным центром поддержки Национального кино. Наша миссия по продвижению якутского кино на этом не заканчивается, мы в самом начале пути».
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Компания «СОЛЛАКС» и «Сахафильм» договорились об эксклюзивном сотрудничестве фотографии
Компания «СОЛЛАКС» и «Сахафильм» договорились об эксклюзивном сотрудничестве фотографии
Компания «СОЛЛАКС» и «Сахафильм» договорились об эксклюзивном сотрудничестве фотографии
Компания «СОЛЛАКС» и «Сахафильм» договорились об эксклюзивном сотрудничестве фотографии
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