Компания «СОЛЛАКС» и «Сахафильм» договорились об эксклюзивном сотрудничестве

Дистрибьюторская компания «СОЛЛАКС» и кинокомпания «Сахафильм» договорились об эксклюзивном сотрудничестве, сосредоточенном на продвижении якутских фильмов на территории России и СНГ, их дистрибьюции и кинопрокате. По информации пресс-служб обеих сторон, сооснователи «СОЛЛАКС» Александрина Каменева
и Надежда Дорожкина
назначены выпускающими продюсерами «Сахафильма».
В рамках соглашения на Первом международном кинорынке Eurasian Film Market, прошедшем в Алматы, состоялись презентации десяти премьерных проектов, среди которых альманах Степана Бурнашева
и Дмитрия Давыдова
«Эт
», драмеди Николая Корякина «Тимир
», комедия Валентина Макарова
«Меня зовут Любовь!
» и мистическая драма Алексея Романова
«Легенда вечных снегов».
Кроме того, благодаря успешным переговорам по совместному культурному обмену между Республикой Саха и Казахстаном фильмы последнего будут идти в якутском прокате, а картины из Якутии станут доступны для просмотра в казахстанских кинотеатрах.
По словам Александрины Каменевой, «на кинорынке все прошло успешно — коллеги очень тепло встретили наши проекты. Сейчас ведем плотные переговоры по организации культурного обмена. Также мы подписали соглашение о сотрудничестве с "Казахфильм" и с Государственным центром поддержки Национального кино. Наша миссия по продвижению якутского кино на этом не заканчивается, мы в самом начале пути».
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