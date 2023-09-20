Юрий Быков отправился с «Лихими» в Карелию

В Карелии продолжаются съемки криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko, съемочная группа переместилась из Кондопоги и Петрозаводска в Сортавалу.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По словам Юрия Быкова, «самое удивительное в Карелии – то, что она невероятно напоминает Хабаровский край. С одной стороны – удивительные красоты, а с другой стороны – прекрасные люди и освоенные географически территории помогают создать аутентичный образ Хабаровского края, который очень важен для проекта "Лихие". Потому что наша история происходит не в центральной России, где обычно происходит основная масса сюжетов, которые мы видим в российском кино и сериалах. А происходит на другом конце даже не то, чтобы страны, а именно мира – от Дальнего Востока до других континентов ближе, чем до Москвы. Это совершенно другая природа, совершенно другие привычки социальные, совершенно другие ментальные характеристики. И вот чудесным образом Карелия, расположенная от Москвы относительно недалеко, помогает нам создавать этот уникальный образ Хабаровского края, спасибо ей».
По сюжету старший егерь Павел Лиховцев держит в тайге пасеку и воспитывает старшего сына Женьку настоящим мужиком. Однако, с приходом девяностых пасека разоряется. Отец и 12-летний сын, охотники на медведей, становятся главной парой киллеров на Дальнем Востоке.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«В Карелии играется как-то по-другому – я там не первый раз, и в Карелии играется – легче – не то слово, ты сильнее играешь, точнее. Карелия помогает играть, Карелия играет вместе с нами, благоволит актерской игре», — говорит Аскар Ильясов, исполнитель роли Ильяса.
«У нас тут по-настоящему лихие съемки – очень много вещей достаточно опасных, неожиданных, на которые в обычной жизни сложно решиться. Но после слов: "камера, мотор!" идешь и делаешь это, не задавая лишних вопросов, чтобы не подводить команду. Мы заражаемся решениями и идеями режиссера и хотим сделать максимально все сочно, иногда существуя в этом на грани, как и персонажи нашего фильма», — рассказывает Анна Завтур, играющая Лизу.
Благодаря поддержке местных жителей и уникальным локациям в Карелии удается снимать самые сложные сцены сериала.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Администрация региона и местные жители с пониманием и участием относятся к съемкам. Им интересна эпоха 90-х, про которую мы снимаем; фактура, которую мы воссоздаем на съемочной площадке. Конечно же, им интересны артисты, которые участвуют в съемках. Зачастую многие приходят к нам на площадку и предлагают помочь нам каким-то образом в съемочным процессе, поучаствовать в массовых сценах – прикоснуться к съемке нашего сериала. Это общение очень помогает благоприятной атмосфере на съемочной площадке. Объекты и локации – невероятный эстетический восторг, как они вписаны в местную природу. Одним из интереснейших мест съемок для нас был Целлюлозный завод Питкяранта. Мы интегрировали ту фактуру, которая есть на заводе, в нашу историю — мы не останавливали производство, а на его фоне вели съемки, иногда и просили мастеров и рабочих помогать нам», — поделился своими впечатлениями креативный продюсер Максим Иванов.
Съемки «Лихих» продолжатся в Карелии, а затем группа вернется в Москву. Премьера криминальной саги в Okko запланирована на 2025 год.
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