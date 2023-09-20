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Юрий Быков отправился с «Лихими» в Карелию

20 сентября
2023 год

Новости кино >>
20 сентября 2023
В Карелии продолжаются съемки криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko, съемочная группа переместилась из Кондопоги и Петрозаводска в Сортавалу.

Юрий Быков отправился с «Лихими» в Карелию
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По словам Юрия Быкова, «самое удивительное в Карелии – то, что она невероятно напоминает Хабаровский край. С одной стороны – удивительные красоты, а с другой стороны – прекрасные люди и освоенные географически территории помогают создать аутентичный образ Хабаровского края, который очень важен для проекта "Лихие". Потому что наша история происходит не в центральной России, где обычно происходит основная масса сюжетов, которые мы видим в российском кино и сериалах. А происходит на другом конце даже не то, чтобы страны, а именно мира – от Дальнего Востока до других континентов ближе, чем до Москвы. Это совершенно другая природа, совершенно другие привычки социальные, совершенно другие ментальные характеристики. И вот чудесным образом Карелия, расположенная от Москвы относительно недалеко, помогает нам создавать этот уникальный образ Хабаровского края, спасибо ей».

По сюжету старший егерь Павел Лиховцев держит в тайге пасеку и воспитывает старшего сына Женьку настоящим мужиком. Однако, с приходом девяностых пасека разоряется. Отец и 12-летний сын, охотники на медведей, становятся главной парой киллеров на Дальнем Востоке.

Юрий Быков отправился с «Лихими» в Карелию
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«В Карелии играется как-то по-другому – я там не первый раз, и в Карелии играется – легче – не то слово, ты сильнее играешь, точнее. Карелия помогает играть, Карелия играет вместе с нами, благоволит актерской игре», — говорит Аскар Ильясов, исполнитель роли Ильяса.

В карельской экспедиции также принимают участие Артём Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Елена Николаева, Максим Карушев, Савелий Кудряшов, Александра Бабаскина, Глеб Кулаков, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Марина Васильева и Иван Фоминов.

Юрий Быков отправился с «Лихими» в Карелию
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«У нас тут по-настоящему лихие съемки – очень много вещей достаточно опасных, неожиданных, на которые в обычной жизни сложно решиться. Но после слов: "камера, мотор!" идешь и делаешь это, не задавая лишних вопросов, чтобы не подводить команду. Мы заражаемся решениями и идеями режиссера и хотим сделать максимально все сочно, иногда существуя в этом на грани, как и персонажи нашего фильма», — рассказывает Анна Завтур, играющая Лизу.

Благодаря поддержке местных жителей и уникальным локациям в Карелии удается снимать самые сложные сцены сериала.

Юрий Быков отправился с «Лихими» в Карелию
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Администрация региона и местные жители с пониманием и участием относятся к съемкам. Им интересна эпоха 90-х, про которую мы снимаем; фактура, которую мы воссоздаем на съемочной площадке. Конечно же, им интересны артисты, которые участвуют в съемках. Зачастую многие приходят к нам на площадку и предлагают помочь нам каким-то образом в съемочным процессе, поучаствовать в массовых сценах – прикоснуться к съемке нашего сериала. Это общение очень помогает благоприятной атмосфере на съемочной площадке. Объекты и локации – невероятный эстетический восторг, как они вписаны в местную природу. Одним из интереснейших мест съемок для нас был Целлюлозный завод Питкяранта. Мы интегрировали ту фактуру, которая есть на заводе, в нашу историю — мы не останавливали производство, а на его фоне вели съемки, иногда и просили мастеров и рабочих помогать нам», — поделился своими впечатлениями креативный продюсер Максим Иванов.

Съемки «Лихих» продолжатся в Карелии, а затем группа вернется в Москву. Премьера криминальной саги в Okko запланирована на 2025 год.
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