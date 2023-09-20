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Владимиру Сычёву достанется свадебный салон в комедии «Мендельсон»

20 сентября
2023 год

Новости кино >>
20 сентября 2023

На ТНТ 2 октября в 21:00 стартует комедия Гарика Петросяна «Мендельсон» производства Кинокомпании братьев Андреасян, сообщает пресс-служба телеканала.

Владимиру Сычёву достанется свадебный салон в комедии «Мендельсон»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету судьба сыграла с офицером ВДВ Владимиром Мендиным (позывной «Мендель») странную шутку: вся его жизнь проходит среди женщин. Дома у него давно захватили власть три дочери, и между платьями места для тельняшек на вешалке почти не осталось. В один прекрасный день жизнь Менделя становится еще более «розовой», когда по завещанию умершего генерала ему достается успешный свадебный салон, которым заправляет убежденная холостячка Лена Жукова. И все бы ничего, вот только вдова генерала и ее новый бойфренд всерьез решились отобрать салон.

«Мендельсон» представляет собой добрую семейную комедию, чьи события разворачиваются на фоне криминальных разборок. Главный герой в исполнении Владимира Сычёва – настоящий русский супергерой, эталонный «Кен», который способен решить все проблемы своих «Барби», даже если для этого ему придется стать королем «розового» мира.

Владимиру Сычёву достанется свадебный салон в комедии «Мендельсон»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Главные роли в сериале также исполнили Лиза Моряк, Тимур Батрутдинов, Ольга Тумайкина, Марина Федункив, Мария Кравченко, Павел Комаров и Виктор Бычков. Продюсерами выступили Гевонд и Сарик Андреасяны, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.

По словам Сарика Андреасяна, «"Мендельсон" – это очень обаятельный проект, который может похвастаться классным актёрским составом: Сычёв, Моряк, Федункив, и неожиданным дуэтом Батрутдинов – Тумайкина. Кроме того, это очень человечный и трогательный сериал о любви к семье и о желании иметь полноценную семью. За приключениями свадебного салона стоит история любви. Смешно, обаятельно, трогательно, талантливо, ярко».
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Владимиру Сычёву достанется свадебный салон в комедии «Мендельсон» фотографии
Владимиру Сычёву достанется свадебный салон в комедии «Мендельсон» фотографии
Владимиру Сычёву достанется свадебный салон в комедии «Мендельсон» фотографии
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