Елена Лагута и Василий Шмаков познают «Вечную любовь»

По сюжету в конце 90-х на танцах в небольшом городке к красавице Анне подошли два завидных кавалера – Михаил и Алексей. Анна выбрала первого и ни разу не пожалела о своем выборе. С тех пор прошло 20 лет. Михаил погиб год назад в автомобильной аварии, а их дочь Настя (Ангелина Тихонова) получила травму и теперь прикована к инвалидному креслу. Анне удается записать дочь на операцию к столичному светилу медицины, но на нее нужны большие деньги. Счет идет на дни. В отчаянии она обращается к Алексею, который к этому времени уже – «владелец заводов, газет, пароходов». Тот соглашается помочь Анне в обмен на фиктивный брак.
«Анна потеряла мужа, с которым у нее были идеальные отношения. Дочка стала инвалидом и только желание поставить ее на ноги не позволило ей опустить руки. Как не потерять себя в такой ситуации? Советы давать трудно, но, думаю, что нужно чувствовать себя нужной, двигаться постоянно. Если любовь прервалась смертью близкого человека, это не значит, что нужно себя хоронить вместе с ним, возможно, жизнь готовит тебе новую встречу, не менее прекрасную», — говорит Елена Лагута.
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